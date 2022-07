Kriminalität wird auch im Lahn-Dill-Kreis internationaler

Ehrung für langjährige, engagierte Arbeit in der Führung von Pro Polizei Wetzlar, von links die neue Geschäftsführerin Victoria Francovich, der ehemalige 2. Vorsitzende Udo Volck, Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, die 2. Vorsitzende Heike Ahrens-Dietz und Matthias Hundertmark, aus dem Amt geschiedener Geschäftsführer. Foto: Franz Ewert

WETZLAR/SOLMS - Das vorweg: Der Lahn-Dill-Kreis gehört mit Blick auf die Kriminalstatistik zu den sichersten hessischen Landkreisen. Einer, der sich mit der Polizeiarbeit auskennt wie sonst nur wenige, ist LKA-Chef Andreas Röhrig. Ihn hatte Hans-Jürgen Irmer als Vorsitzender von "Pro Polizei Wetzlar" zur Jahreshauptversammlung des Vereins in die Solmser Taunushalle eingeladen. Der in Großaltenstädten geborene und aufgewachsene Präsident des Landeskriminalamtes Hessen ermöglichte unter dem Motto "Kriminalitätsbekämpfung am Puls der Zeit" einen Blick in aktuelle Aufgabenfelder seiner 1000 Mitarbeiter großen Behörde mit Sitz in Wiesbaden.

Vorbeugung ist wichtiger Bestandteil der Polizeiarbeit

Als "beeindruckend und beispielgebend" lobte er Motivation, Art und Weise, wie sich "Pro Polizei Wetzlar" für die Polizei einsetze - eine Polizei, die ansonsten eher Gegenwind verspüre. Pionierarbeit im besten Sinne seien auch Idee und Konzeption des "Hauses der Prävention", das auf Initiative von "Pro Polizei" entstanden sei. Vorbeugung und Vernetzung seien wichtige Bestandteile erfolgreicher Polizeiarbeit, so Röhrig, der auch Mitglied im Landespräventionsrat Hessen ist.

Von den 1000 Mitarbeitern des LKA sind laut Röhrig 50 Prozent Polizeivollzugsbeamte, wichtig aber auch die Wissenschaftsabteilung und das Kriminaltechnische Institut. Die Behörde sehe sich als Schnittstelle zu Bundesbehörden, sei mit allen sieben Polizeipräsidien in Hessen eng vernetzt.

In der Kriminalitätsbekämpfung und -vorbeugung sei das LKA auf vielen Feldern gefordert - in "unruhigen Zeiten" mit Anschlägen und Terrorattacken. Röhrig verwies zudem auf die Zunahme von Bankautomaten-Sprengungen: hessenweit 57 im vergangenen Jahr. Hochprofessionell agierten hier schwerpunktmäßig holländische Täter, deren Zahl der LKA-Präsident auf 600 bis 800 Kriminelle schätzt. Das LKA arbeite gemeinsam mit Banken und Polizeibehörden daran, Automatensprengungen weniger lukrativ zu machen.

Große Sorgen bereite der durch das Internet beförderte "massive Anstieg" bei Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch: "Die Zahlen sind durch die Decke gegangen." 180 LKA-Mitarbeiter seien ausschließlich damit beschäftigt, diese Herkulesaufgabe zu bewältigen.

Auf der einen Seite ist laut Röhrig die registrierte Kriminalität zurückgegangen und zugleich die Aufklärungsquote gestiegen. Andererseits werde Kriminalität "deutlich internationaler" und verlagere sich mehr und mehr in die digitale Welt: Cyber-Angriffe beispielsweise auf Krankenhäuser, auf die "kritische Infrastruktur", aber auch auf die Polizei selbst nähmen zu. Die "Hass-Kriminalität" sei ebenso wenig hinnehmbar wie die steigende Zahl der Angriffe auf Angehörige von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. "Das wird uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigten", sagte Röhrig.

Wie Röhrig bezeichnete Holger Geller, Leiter der Polizeistation Wetzlar, "Pro Polizei Wetzlar" als einen "großen materiellen, ideellen und moralischen Unterstützer". Mit Engagement, Respekt und Leidenschaft setze sich die Initiative für die Arbeit der lokalen Sicherheitsbehörden ein.

Die 1996 von einigen Dutzend Gründungsmitgliedern ins Leben gerufene Bürgerinitiative hat inzwischen gut 900 Mitglieder bei weiter steigender Tendenz. Als nächstes Etappenziel möchte der Vorsitzende Irmer die Zahl von 1000 Mitgliedern erreichen.

Hans-Jürgen Irmer als Vorsitzenden bestätigt

Angesichts der Größe des Vereins installierte die Versammlung per Satzungsänderung einen Beirat als zusätzliches beratendes Gremium. Dem neuen Beirat gehören Werner Bursik (Braunfels), Helmut Lenzer (Oberndorf), Rainer Stallmach (Allendorf/Lumda), Gerhard Wittig (Albshausen) und Udo Volck (Wetzlar) an.

Kontinuität zeigte sich bei den Vorstandswahlen: Hans-Jürgen Irmer (Wetzlar), Vorsitzender seit der Gründung 1996, wurde für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Stellvertreter sind Heike Ahrens-Dietz (Solms) und - neu im Amt - Dirk Francovich (Wetzlar). Bestätigt wurden Schatzmeister Gerhard Homrighausen (Nauborn) und Schriftführer Horst Kasperski (Wetzlar). Geschäftsführerin ist nun Victoria Francovich.