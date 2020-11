Krippenweg entsteht an der Kreuzkirche

Ingrid Müller und Dorothea Süß mit den entstehenden Krippenfiguren für den Weihnachtsweg im Garten der Sinne an der Kreuzkirche. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Einen Krippenweg wird es ab Sonntag, 29. November (1. Advent), im "Garten der Sinne" an der Kreuzkirche (Stoppelberger Hohl 42) geben.

Die Idee dazu hatte die Lehrerin und Pfarrfrau Dorothea Süß. Die Adventszeit sei eine besondere Zeit, so Süß. Allerdings sei wegen der Corona-Beschränkungen der übliche Besuch von Weihnachtsmärkten nicht möglich. "Um der Zeit etwas Besonderes, aber auch etwas Besinnliches zu geben, kam ich auf die Idee im Garten der Sinne, also draußen und für jedermann zugänglich, eine Krippe aufzubauen", so Dorothea Süß. Für die Umsetzung hat sie schnell Mitstreiter gefunden. So schnitt Revierförster Thomas George Baumstämme und Äste zu. Mädchen und Jungen aus der evangelischen Kindertagesstätte Johanneshof haben mit ihrer Leiterin Ingrid Müller Köpfe aus Styroporkugeln und Gipsbinden für die Akteure der Weihnachtsgeschichte gestaltet. Die Figuren sind bewusst schlicht gehalten. Sie bestehen aus Baumstämmen mit aufmontierten Köpfen. Jede Figur hat ein Accessoire, das sie erkenntlich macht, etwa einen Hirtenstab, eine Krone oder ein Geschenk. Dazu gibt es Infotafeln. "Die Figurengruppen werden im Dunkeln mit Solarleuchten angestrahlt und sind somit auch abends noch gut zu sehen", erläutert Süß.

Die Figuren wandern Woche für Woche zur Krippe

"In den Wochen vor Weihnachten bewegen sich die Figuren immer ein Stück näher auf den Stall von Bethlehem zu, bis an Heiligabend fast alle um die Krippe versammelt sind", erklärt Süß. Im Garten der Sinne reisen so ab Sonntag Maria und Josef mit ihrem Esel an. Drei Hirten wachen bei ihren fünf Schafen. Der Stall in Bethlehem, ein einfacher Verschlag aus Schalbrettern an der Kirche, ist noch leer. Die Weisen aus dem Morgenland kommen am 6. Januar zu den Figuren. Die Aktion endet am 9. Januar.

Außerdem wird jeden Abend von 18 bis 19 Uhr Adventsmusik zu hören sein, eingespielt und gesungen von Kantor Jochen Stankewitz. Ab dem 1. Weihnachtsfeiertag wird dann Weihnachtsmusik eingespielt.

Der 4000 Quadratmeter große "Garten der Sinne" wurde an Pfingsten auf der Kirchwiese eröffnet und lädt täglich zum Besuch ein.