Donnerstag, 11.06.2020 - 16:00
4 min
Krise schlägt auf die Psyche: Gerontopsychiater im Interview
Von Manuela Jung
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ZUR PERSON
Dr. Georg Lell ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in der Vitos psychiatrischen Ambulanz in Wetzlar. Hier bietet er unter anderem eine Spezialsprechstunde für ältere Menschen an, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung oder zusätzlicher körperlicher Beeinträchtigung keinen Arzt besuchen können.
Dr. Georg Lell besucht die Menschen in ihrem gewohnten Umfeld und steht in diesem Zusammenhang in einem engen Austausch mit den Pflegeheimen in der Region.
Zuständig ist er vor allem für den südlichen Teil des Lahn-Dill-Kreises
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Weiterführende Links
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