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Donnerstag, 11.06.2020 - 16:00
4 min

Krise schlägt auf die Psyche: Gerontopsychiater im Interview

In der Corona-Krise fehlt Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen im Lahn-Dill-Kreis der Kontakt zu Nahestehenden. Welche Auswirkungen Schließungen und eingeschränkte Besuchszeiten haben.

Von Manuela Jung
Die eingeschränkten Besuchsregelungen ermöglichen Heimbewohnern und ihren Angehörigen zumindest einen kurzen Kontakt. Insgesamt aber leiden die Menschen unter der Isolation, vor allem diejenige mit Demenz sind betroffen. Foto: Bernd Thissen

Die eingeschränkten Besuchsregelungen ermöglichen Heimbewohnern und ihren Angehörigen zumindest einen kurzen Kontakt. Insgesamt aber leiden die Menschen unter der Isolation, vor allem diejenige mit Demenz sind betroffen. Foto: Bernd Thissen

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ZUR PERSON

Dr. Georg Lell ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in der Vitos psychiatrischen Ambulanz in Wetzlar. Hier bietet er unter anderem eine Spezialsprechstunde für ältere Menschen an, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung oder zusätzlicher körperlicher Beeinträchtigung keinen Arzt besuchen können.

Dr. Georg Lell besucht die Menschen in ihrem gewohnten Umfeld und steht in diesem Zusammenhang in einem engen Austausch mit den Pflegeheimen in der Region.

Zuständig ist er vor allem für den südlichen Teil des Lahn-Dill-Kreises

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Weiterführende Links
Pflegeheim-Schließung in Hüttenberg und Wetzlar gut akzeptiert
Beschwerden über Besuchsverbot meist unbegründet
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