Kritik an Bus-Kap in Hermannstein

Die Bushaltestelle „Großaltenstädter Straße“ in Hermannstein ist gewachsen. (Foto: Gert Heiland)

WETZLAR-HERMANNSTEIN - (pre). Der Öffentliche Verkehr soll barrierefrei werden – auch in Wetzlar. Da der Verkehrsraum aber nicht unendlich ist, geht dies mitunter auf Kosten anderer Verkehrsteilnehmer, wie jetzt in Hermannstein. Die Bushaltestelle in der Großaltenstädter Straße ist verbreitert worden, damit Busse sie gerade anfahren können und es keinen zu großen Spalt zwischen Bus und Bord gibt – für Fahrgäste mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen. Den dafür nötigen Platz büßt der Individualverkehr ein, denn die breitere Bushaltestelle ragt in die Fahrbahn.

Es handelt sich nach Angaben der Stadt um die beste Möglichkeit, Barrierefreiheit herzustellen. Schaffe man eine Busbucht, sei dafür erheblich mehr Platz nötig und es müsste viel Parkraum entfallen, damit der Bus die Möglichkeit erhält, gerade an den Bord heranzufahren, erklärt Eckhard Nickig, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Der Bau einer Art Kap in die Fahrbahn sei die bessere Lösung.

Ein Leser hatte sich an die Redaktion gewandt und beklagt, dass die Großaltenstädter Straße durch Umbau der Bushaltestelle sehr eng werde. Die Enge sei so stark, dass Autofahrer über den gegenüberliegenden Bürgersteig führen, um am Bus vorbeizukommen. Das sei gefährlich und besonders problematisch, weil sich die Haltestelle in direkter Nähe der städtischen Tagesstätte „Mullewapp“ befände. Auf den Gehwegen seien also auch viele Kinder unterwegs.

Im Rathaus kann man das beschriebene Verhalten der Autofahrer jedenfalls nicht nachvollziehen. Die Bushaltestelle rage etwa zwei Meter in die Fahrbahn, sei in etwa so breit wie die Parkplätze davor und dahinter, erklärt Nickig. Die neue Haltestelle enge den nutzbaren Raum der Fahrbahn also keinesfalls ein.

Im Übrigen verfüge die Großaltenstädter Straße selbst nach Bau des Bus-Kaps noch über eine Breite von mehr als fünf Metern, sei also für Begegnungsverkehr breit genug. Zudem gelte dort Tempo 30, sodass Fahrzeuge dort ohnehin mit geringer Geschwindigkeit unterwegs sein müssten.