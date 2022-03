Küche in Blasbach steht in Flammen

Am Dienstagvormittag steht eine Küche in Blasbach in Vollbrand. Rund 30 Feuerwehrleute bringen das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Foto: VRM

WETZLAR-BLASBACH - Am Dienstagvormittag ist es in der Blasbacher Annagasse zu einem Küchenbrand gekommen. Darüber wurde die Feuerwehr um 10.49 Uhr informiert. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später am Brandort ankamen, hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Laut Walter Rustler, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr in Wetzlar, war das Feuer in wenigen Minuten gelöscht. Auf weitere Räume habe sich der Brand nicht übertragen. Auslöser war nach Angaben von Guido Rehr, Pressesprecher der Polizeidirektion Lahn-Dill, die unsachgemäße Bedienung des Küchenherds. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Blasbach, Hermannstein und Niedergirmes vor Ort. Über die Höhe des Sachchadens ist aktuell noch nichts bekannt.