Kultursommer Mittelhessen schickt einen Engel

Engel Cosmo Calexika startet am Sonntag, 14. Juni, um 11 Uhr am Licher Kino "Traumstern". Ihre Tour: Pohlheim - Watzenborn-Steinberg - Linden - Hüttenberg - Wetzlar. Am 27. Juni radelt Cosmo Calexika von Lich aus nach Birklar, Bettenhausen, Trais Horloff, Bad Salzhausen, Rodheim, Hungen und Langsdorf. Wer den Engel treffen mag oder jemanden überraschen will, meldet sich unter: info@kuenstLich-eV.de oder 01 76-63 48 19 37.

Am 27. Juni um 20 Uhr heißt es "Rhythms of Live" mit Murat Coscun und Gästen, Schloss Eisenbach, Lauterbach. "Sweet Ohm on the Nidda" heißt es ab 20 Uhr mit Nikotron im Vulkaneum in Schotten.

Am 28. Juni, 15 Uhr, gastiert das "Balladeire-Quartett" im Atrium Kulturzentrum Buseck.