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Donnerstag, 30.04.2020 - 11:00
3 min

Kunden in Wetzlar befolgen Maskenpflicht konsequent

Ob im Forum oder in der Altstadt, die Wetzlar Händler sind sich einig: Ihre Kunden halten sich sehr konsequent an die seit Montag geltende Maskenpflicht beim Einkauf.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Ein großer Teil ihrer Kunden muss trotz landesweiter Pflicht keine Maske tragen: Kinder unter sechs Jahren sind von der Regelung ausgenommen - und gerade sie gehören zur Zielgruppe des Spielwarengeschäfts "Holzwurm" von Rita Denk. Mitarbeiter, Mütter und Väter hingegen müssen Mund und Nase bedecken und tun das auch konsequent, wie Denk berichtet. Auch der Abstand im Laden werde gut beachtet. Maximal zwölf Kunden dürfen gleichzeitig einkaufen. Foto: Pascal Reeber

Ein großer Teil ihrer Kunden muss trotz landesweiter Pflicht keine Maske tragen: Kinder unter sechs Jahren sind von der Regelung ausgenommen - und gerade sie gehören zur Zielgruppe des Spielwarengeschäfts "Holzwurm" von Rita Denk. Mitarbeiter, Mütter und Väter hingegen müssen Mund und Nase bedecken und tun das auch konsequent, wie Denk berichtet. Auch der Abstand im Laden werde gut beachtet. Maximal zwölf Kunden dürfen gleichzeitig einkaufen. Foto: Pascal Reeber

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Ein großer Teil ihrer Kunden muss trotz landesweiter Pflicht keine Maske tragen: Kinder unter sechs Jahren sind von der Regelung ausgenommen - und gerade sie gehören zur Zielgruppe des Spielwarengeschäfts "Holzwurm" von Rita Denk. Mitarbeiter, Mütter und Väter hingegen müssen Mund und Nase bedecken und tun das auch konsequent, wie Denk berichtet. Auch der Abstand im Laden werde gut beachtet. Maximal zwölf Kunden dürfen gleichzeitig einkaufen. Foto: Pascal Reeber

Ein großer Teil ihrer Kunden muss trotz landesweiter Pflicht keine Maske tragen: Kinder unter sechs Jahren sind von der Regelung ausgenommen - und gerade sie gehören zur Zielgruppe des Spielwarengeschäfts "Holzwurm" von Rita Denk. Mitarbeiter, Mütter und Väter hingegen müssen Mund und Nase bedecken und tun das auch konsequent, wie Denk berichtet. Auch der Abstand im Laden werde gut beachtet. Maximal zwölf Kunden dürfen gleichzeitig einkaufen. Foto: Pascal Reeber

Das Forum hat geöffnet, für Kunden gibt es aber einige Veränderungen, wie getrennte Ein- und Ausgänge. Zudem wird an vielen Stellen auf die Abstandsregeln hingewiesen. Foto: Pascal Reeber

Das Forum hat geöffnet, für Kunden gibt es aber einige Veränderungen, wie getrennte Ein- und Ausgänge. Zudem wird an vielen Stellen auf die Abstandsregeln hingewiesen. Foto: Pascal Reeber

Ein Händler in der Bahnhofstraße zeigt, wie sich die aktuellen Einschränkungen positiv nutzen lassen: "Mit Abstand das beste Eis" lautet der doppeldeutige Spruch. Foto: Pascal Reeber

Ein Händler in der Bahnhofstraße zeigt, wie sich die aktuellen Einschränkungen positiv nutzen lassen: "Mit Abstand das beste Eis" lautet der doppeldeutige Spruch. Foto: Pascal Reeber

Abstand ist das Gebot der Stunde, auch wenn eine Maske getragen wird. Fahrradhändler Christian Sarges ist froh, dass endlich wieder Kunden in sein Geschäft kommen dürfen. Foto: Pascal Reeber

Abstand ist das Gebot der Stunde, auch wenn eine Maske getragen wird. Fahrradhändler Christian Sarges ist froh, dass endlich wieder Kunden in sein Geschäft kommen dürfen. Foto: Pascal Reeber

Mindestens 1,5 Meter: Auf dem Boden des Forums werden die Kunden auf die Abstandsregeln pro Laden hingewiesen. Foto: Pascal Reeber

Mindestens 1,5 Meter: Auf dem Boden des Forums werden die Kunden auf die Abstandsregeln pro Laden hingewiesen. Foto: Pascal Reeber

Nur 20 Quadratmeter Fläche - daher darf sich nur jeweils ein Kunde im Strumpflädchen von Monika Gelzenleuchter in der Langgasse aufhalten. Foto: Pascal Reeber

Nur 20 Quadratmeter Fläche - daher darf sich nur jeweils ein Kunde im Strumpflädchen von Monika Gelzenleuchter in der Langgasse aufhalten. Foto: Pascal Reeber

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