Künstler befassen sich mit biblischem Vaterunser

Zwölf Werke verschiedener Künstler setzen sich mit Aspekten des bekanntesten christlichen Gebetes auseinander. Sie werden präsentiert von (v. l.) Sieghard Loh, Karin Rieger, Matthias Fallert und Jochen Rieger. Foto: Freie evangelische Gemeinde Wetzlar

WETZLAR - Eine Ausstellung mit Werken zum biblischen Gebet "Vater unser" gibt es derzeit in der Freien evangelischen Gemeinde im Blankenfeld, Im Amtmann 6, zu sehen. Die zwölf Werke verschiedener Künstler setzen sich mit Aspekten des bekanntesten christlichen Gebetes auseinander.

Zur Eröffnung sagte Jochen Rieger, Komponist des Musicals "Lieder aus dem Musik-Projekt: Das Vaterunser in 12 Liedern": "Fast jeder kennt es. Jeder Zweite in Deutschland kann es auswendig. Viele Christen weltweit beten dieses Gebet immer wieder. Das Vaterunser ist das mit Abstand kostbarste Gebet der Christen. Denn es geht auf Jesus selbst zurück. Es ist das Meister- und Mustergebet. Er hat es seinen Jüngern beigebracht: ,So sollt Ihr beten.'"

Die Ausstellung ist noch bis Mitte September jeden Sonntagvormittag nach den Gottesdiensten zu sehen. Diese beginnen um 9.30 und um 11.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.