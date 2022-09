Kurs "Wir lernen Deutsch" beginnt

Jetzt teilen:

WETZLAR - Das Familienzentrum Wetzlar, bietet ab Freitag, 30. September, immer freitags, von 15 bis 16 Uhr unter dem Titel "Wir lernen Deutsch" einen Kurs für Kinder an. Unter spielerischer Anleitung bekommen die Kinder wichtige Lernerfahrungen in der deutschen Sprache. Die Themen kommen aus der Erlebniswelt der Kinder wie Kindergarten, Familie, Freunde, Tiere und Straßenverkehr. Den Kurs leitet die Erzieherin Renate Rühl. Die Gebühr für eine Fünfer-Sammelkarte beträgt 7,50 Euro pro Kind, Mitgliederkinder sind kostenfrei. Die Mindestteilnehmerzahl sind zwei Kinder, maximal sechs Kinder. Für die Anmeldung per E-Mail an verwaltung@familienzentrum-wetzlar.de werden der Namen und das Alter des angemeldeten Kindes benötigt sowie Anschrift und Telefonnummer einer/s Erziehungsberechtigten.