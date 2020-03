Kurzschluss löst Kellerbrand in Nauborn aus

Feuerwehreinsatz wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Wetzlar-Nauborn. Foto: Steffen Gross

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wegen eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus in der Nauborner Bergstraße ist die Wetzlarer Feuerwehr am Dienstagabend mit 54 Einsatzkräften ausgerückt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Elektroverteilung Feuer gefangen hatte. Auslöser war vermutlich ein Kurzschluss, hervorgerufen nach ersten Erkenntnissen durch eine leckende Wasserleitung, wie der Einsatzleiter, Stadtbrandinspektor Erwin Strunk, berichtete.

Verletzt wurde niemand. Bewohner des Dreifamilienhauses hatten gegen kurz vor 20 Uhr Rauch bemerkt, sich in Sicherheit gebracht und die Feuerwehr alarmiert. Unter Atemschutz und mit möglichst wenig Wasser gingen die Einsatzkräfte gegen das Feuer vor.

Da nun weder Strom noch Wasser in dem Haus vorhanden sind, müssen die mehr als ein Dutzend Bewohner anderswo für die Nacht untergebracht werden. Zwei Familien kamen spontan bei Freunden und Verwandten unter, für die zwei Bewohner der Einliegerwohnung wurde am Abend noch eine Bleibe gesucht. Die Feuerwehr war mit 54 Kräften von den Wehren Nauborn, Innenstadt, Hermannstein, Büblingshausen und Niedergirmes im Einsatz, zusätzlich Rettungsdienst und Polizei.