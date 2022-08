Lahn-Dill-Jugendorchester gibt wieder Konzerte

Das Lahn-Dill-Jugend-Orchester unter seinem Dirigenten Travis Meisner spielt Werke von Komponisten wie Verdi, Mozart, Haydn Purcell und Beethoven, aber auch Filmmusik. Foto: Dieter Grebe

WETZLAR - Erfolgreicher Neustart für das Lahn-Dill-Jugendorchester (LDJO): Etwa 100 Zuhörer waren zum ersten Konzert nach der coronabedingten Zwangspause in die Musikschule gekommen.

Dirigent Travis Meisner hatte Werke aus sehr unterschiedlichen Genres ausgewählt. Komponisten wie Verdi, Mozart, Haydn Purcell und Beethoven fehlten ebenso wenig wie Filmmusik zeitgenössischer Komponisten, beispielsweise die Star-Wars-Melodie von John Williams.

"Die Begeisterung, die die jungen Musikerinnen und Musiker ausstrahlten, sprang sehr rasch auf die Zuhörer über und löste starken Beifall und Jubel aus", berichtet Vorstandsvorsitzender Dieter Grebe.

Das 2018 gegründete LDJO habe sich mit gut 60 Instrumentalisten bereits sehr gut etabliert. Streicher, Holzbläser und Blechbläser sowie Pauken und Schlagzeug präsentierten sich als homogene Gruppe. Die einzelnen Stücke wurden von Instrumentalisten vorgestellt. Durch diese Moderation habe das Konzert eine ganz besondere Note erhalten, erklärt Grebe. Das letzte Stück "Avengers" wurde als Zugabe wiederholt.

Am Ende des Konzerts wies Travis Meisner auf die anstehende Konzertreise nach Colchester hin. Das LDJO werde in der Wetzlarer Partnerstadt gemeinsam mit dem "Cone Valley Youth Orchestra" proben und Konzerte geben. Davon erhoffe er sich, die klangliche Homogenität weiter verbessern zu können, so der Orchesterleiter. Das sei die Basis, um auch wieder komplexere Werke einüben zu können. Für Sommer 2023 plane das Orchester aus Colchester den Gegenbesuch in Wetzlar.