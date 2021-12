Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar suchen dringend Blutspender

Blutkonserven sind deutschlandweit knapp. Foto: Lahn-Dill-Kliniken

WETZLAR - Blutspender werden derzeit dringend gesucht. Daher ruft die Blutspendezentrale der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar mit Nachdruck zur Blutspende auf. "Leider haben wir in den letzten Monaten einen deutlichen Rückgang in den Spenderzahlen verzeichnet", sagt Dr. Annette Lattermann, Leiterin der Blutspendezentrale. "Wir bitten darum alle Personen, die als Blutspender in Betracht kommen, Blut zu spenden."

"Eine ausreichende Versorgung mit Blutkonserven ist die Voraussetzung dafür, dass wir an den Lahn-Dill-Kliniken lebenswichtige Operationen durchführen können", ergänzt Geschäftsführer Tobias Gottschalk. Für Blutspender gilt die 3G-Regel. Das bedeutet: Sie müssen geimpft, genesen oder genesen geimpft sein oder einen negativen Antigen-Schnelltest von einer offiziellen Teststelle (nicht älter als 24 Stunden) oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen. Außerdem müssen Blutspender symptomfrei sein. Voraussetzung für die Blutspende ist auch, dass der Spender sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat und dass er keinen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte.

Spender werden gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen und einen Kugelschreiber mitzubringen.

Blutspenden sind nur nach Voranmeldung unter Telefon 0 64 41-79 25 40 möglich.