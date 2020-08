Lahn-Dill-Kliniken rufen zu Blutspenden auf

Jetzt teilen:

WETZLAR/BRAUNFELS/DILLENBURG (red). Blutspender werden derzeit dringend gesucht. Nachdem der Regelbetrieb an den Kliniken im Juni wieder aufgenommen wurde, ist auch der Bedarf an Blutkonserven deutlich angestiegen. Daher ruft die Blutspendezentrale der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar mit Nachdruck zur Blutspende auf.

"Um den reibungslosen Operations-Betrieb weiterhin gewährleisten zu können, bitten wir dringlichst alle Personen, die als Blutspender in Betracht kommen, Blut zu spenden", sagt Dr. Annette Lattermann, Leiterin der Blutspendezentrale der Lahn-Dill-Klinken. "Eine ausreichende Versorgung mit Blutkonserven ist die Voraussetzung dafür, dass alle geplanten Operationen durchgeführt werden können", ergänzt Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken.

Damit die Spender und das Klinikpersonal vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt sind, sind Blutspenden nur nach Anmeldung unter Telefon 0 64 41-79 25 40 möglich. Spender werden außerdem gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und einen Kugelschreiber mitzubringen. Voraussetzung für die Blutspende ist, dass der Spender sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat und dass er keinen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte.