Lahn-Dill-Kliniken: "Zahl der Beatmungsplätze erhöht"

Wetzlar (red). Die Lahn-Dill-Kliniken sehen sich für eine mögliche zweite Corona-Welle gut aufgestellt. "Wir können unsere 'Corona-Kapazitäten' innerhalb kurzer Zeit wieder hochfahren", sagte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken.

Man habe in den vergangenen Monaten viel über die Behandlung und den Umgang mit dem Coronavirus gelernt. "Zudem haben wir die Zahl unserer Beatmungsplätze deutlich erhöht und unseren Vorrat an Desinfektionsmittel und Schutzkleidung weiter aufgestockt. Auch auf eine erneute Teamtrennung sind wir vorbereitet", so Gottschalk.

Wichtigstes Ziel sei es weiterhin, so genannte nosokomiale - also im Krankenhaus erworbene - Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern. Deshalb habe man ein aufwendiges Hygiene- und Besucherkonzept entwickelt, so Gottschalk. Trotz Corona-Pandemie würden seit Juni an den drei Standorten der Lahn-Dill-Kliniken wieder Patienten mit den verschiedensten Krankheiten behandelt - die Kliniken seien in den Regelbetrieb zurückgekehrt.

Patienten sollen ohne Begleitung kommen

Patienten könnten weiterhin - in eingeschränktem Maße unter Auflagen - Besuche empfangen. "Wir hoffen, dass dies auch in Zukunft möglich sein wird. Versprechen können wir das allerdings nicht", betonte der Geschäftsführer. Wichtig vor einem Besuch sei es, die Informationen auf der Webseite der Lahn-Dill-Kliniken unter www.lahn-dill-kliniken.de zu lesen und die Hinweise zu beachten.

Zur Aufnahme in die Kliniken werden Patienten zudem gebeten, ohne Begleitpersonen zu kommen. Ausgenommen von dieser Regelung seien Minderjährige sowie Patienten, die aus körperlichen oder psychischen Gründen nicht dazu in der Lage seien, beispielsweise demente oder gehbehinderte Patienten. Diese dürfen in Begleitung einer Person zur Aufnahme kommen. "Bedenken Sie aber bitte, besonders im Hinblick auf die aktuellen Witterungsbedingungen, dass Sie gegebenenfalls vor dem Krankenhaus warten müssen", so Gottschalk.