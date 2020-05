4 min

Lahn-Dill-Kliniken ziehen erstes Fazit der Corona-Pandemie

Es wird still in den für Covid-19-Patienten reservierten Bereichen des Wetzlarer Klinikums. Der Lahn-Dill-Kreis könnte an diesem Wochenende coronafrei werden.

Von Malte Glotz Redakteur Wetzlar