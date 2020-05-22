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Freitag, 22.05.2020 - 20:00
4 min

Lahn-Dill-Kliniken ziehen erstes Fazit der Corona-Pandemie

Es wird still in den für Covid-19-Patienten reservierten Bereichen des Wetzlarer Klinikums. Der Lahn-Dill-Kreis könnte an diesem Wochenende coronafrei werden.

Malte Glotz: Redakteur Wetzlar
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
Die bisher selten genutzten Intensivbetten für Covid-19-Patienten am Klinikum Wetzlar. Foto: Lahn-Dill-Kliniken

Die bisher selten genutzten Intensivbetten für Covid-19-Patienten am Klinikum Wetzlar. Foto: Lahn-Dill-Kliniken

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WIE KRANKENHÄUSER ENTLASTET WERDEN SOLLEN

Die Fachzeitschrift "Ärzteblatt" berichtet, die Deutsche Krankenhausgesellschaft habe aufgrund von Corona ein Budget auf der Basis des Vorjahres gefordert. Ein Ansinnen, dass auch Tobias Gottschalk teilt. "Es hätte mindestens mal für ein Dreivierteljahr Planungssicherheit gegeben", sagte er. Der Gesetzgeber hat sich hingegen dazu entschlossen, das bestehende Finanzierungssystem auch in der Pandemie als Basis der Finanzierung beizubehalten. Mit dem "Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz" wurden zumindest Zusatzzahlungen eingeführt.

So erhalten die Krankenhäuser 560 Euro täglich für jedes Bett, das sie für Corona-Patienten freihalten. Für jedes zusätzlich zur Verfügung gestellte Intensivbett mit Beatmungskapazitäten - an den Lahn-Dill-Kliniken wurde von 23 auf 40 Beatmungsplätze aufgestockt - erhalten sie zudem 50 000 Euro und für jeden Patienten zusätzlich 50 Euro für medizinische Schutzausrüstung.

In der Abrechnung, bei den Personalkosten und der Rechnungsprüfung werden die Krankenhäuser vorübergehend entlastet. Die Kassen müssen die Häuser zudem schneller bezahlen.

"Bei uns besteht nicht die Gefahr eines Liquiditätsengpasses", sagt Tobias Gottschalk trotz gestiegener Kosten und geringerer Planungssicherheit.

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