Lahn-Dill-Kreis erhält Zuschuss für ein alltagstaugliches Radwegenetz

WETZLAR/DILLENBURG (red). Der Lahn-Dill-Kreis wird bei der Erstellung eines Radwegekonzepts für den Alltagsradverkehr durch das Land Hessen mit 96 000 Euro unterstützt. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 137 000 Euro. Heinz Schreiber, ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter, erläuterte: "Das Konzept ist die Basis für ein alltagstaugliches Radwegenetz, das vor allem für die Wege zum Einkaufen, zur Arbeit oder zur Schule sowie zu Freizeiteinrichtungen und Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge genutzt werden kann". Die enge Zusammenarbeit mit den Kommunen ist dabei Voraussetzung.

Die Analyse und Planung umfasst den gesamten Lahn-Dill-Kreis: Alle acht Städte und 15 Gemeinden sollen über sichere und direkte Radrouten miteinander verbunden werden. Auch in den Orts- und Stadtkernen soll dem nachhaltigen und umweltfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad mehr Platz eingeräumt werden. Kern der Betrachtung sind Lückenschlüsse im bereits bestehenden Radroutennetz zu schaffen, konzeptionelle Grundsätze für eine Neuordnung der Radverkehrsverbindungen zu erarbeiten, die Radabstellanlagen zu optimieren, die Verknüpfung der Radnutzung mit dem ÖPNV zu erreichen sowie die Radverkehrsführung zu verbessern.

Die Anbindung an das Radwegenetz der Kreisstadt Wetzlar spielt eine wichtige Rolle für Pendler. Darüber hinaus stehen die Verbindungen in die Nachbarkreise Gießen, Hochtaunus, Wetterau und Limburg-Weilburg sowie in die angrenzenden Bundesländer im Fokus.

Michael Reblin, ehrenamtlicher Radverkehrsbeauftragter des Lahn-Dill-Kreises, wird eng mit den Radverkehrsbeauftragten der einzelnen Kommunen zusammenarbeiten: "Die Erkenntnisse aus verschiedenen Perspektiven tragen dazu bei, ein stimmiges Konzept für ein alltagstaugliches Radwegenetz im Lahn-Dill-Kreis auszubauen und einzusetzen."