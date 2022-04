Lahn-Dill-Kreis: Vögel in den Wiesen nicht stören

Um in den Wiesen brütende Vögel zu schützen, sollten Spaziergänger jetzt im Frühjahr die Wiesen "auf keinen Fall betreten" - sagt der Nabu. Symbolfoto: sid221/Stock.Adobe.com

WETZLAR/DILLENBURG - Da es im Frühling immer mehr Menschen in die freie Natur zieht, bittet der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) darum, sich möglichst rücksichtsvoll zu verhalten, um den Tieren während der Aufzucht ihrer Jungen die nötige Ruhe zu gönnen.

Am meisten gefährdet seien Wiesenbrüter, also Vögel, die ihr Nest am Boden bauen. "Wiesen sollten im Frühling auf keinen Fall betreten werden, da die Vögel schnell aufschrecken und sogar ihre Brut aufgeben könnten", so Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Nabu Hessen. Deshalb solle man sich bei einem Besuch in der Natur stets an folgende Regeln halten:

- Hunde an die Leine: Hunde werden von den meisten anderen Tieren als Bedrohung wahrgenommen. Deshalb sollten sie in Wald und Flur stets an die Leine genommen werden.

- Nicht vom Weg abgehen: Wer in Feld und Flur immer auf den Wegen bleibt, minimiert die Störungen gefährdeter Tiere. Nur speziell dafür ausgewiesene Wiesen sollten als Spiel- und Picknickbereich genutzt werden.

- Schutzregeln beachten: In Naturschutzgebieten gilt es stets, die gesetzlichen Regeln zu beachten und genügend Abstand zu den Ruhezonen der Tiere zu halten. In diese Bereiche ziehen sich sensible Arten tagsüber oft zurück. Das gilt auch auf Flüssen und Seen.

- Nichts hinterlassen: In der Natur hat Abfall nichts zu suchen. Besonders in Netzen, Tüten und Plastikbändern können sich Vögel verheddern und qualvoll verenden. Deshalb sollte der Abfall von Picknick und Vesper stets wieder eingepackt und mit nach Hause genommen werden.

- Kein Feuer: Grillen und offenes Feuer werden schnell zu einer großen Gefahr und sind deshalb nur an ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Viele unterschätzen auch den Schaden, den achtlos weggeworfene Zigarettenstummel anrichten. Sie können nicht nur leicht Brände verursachen, sondern enthalten auch viele Giftstoffe, die Bodenorganismen und Wassertiere bedrohen.

- Rücksichtsvoll verhalten: Damit der Ausflug in die Natur für alle zum schönen Erlebnis wird, sollten Naturfreunde stets Rücksicht auf andere Menschen nehmen.