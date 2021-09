3 min

Lahnau Rocks übergibt 40 000 Euro

Erlös aus dem vierten Benefizkonzert in Lahnau geht an Charly&Lotte, die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche im Haus Emmaus, und an die Bülent Ceylan für Kinder-Stiftung.

Von Heike Pöllmitz