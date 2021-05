Lahnau soll nur noch mit E-Autos fahren

Strom statt Benzin tanken: Das soll künftig für den Fuhrpark der Gemeinde Lahnau gelten. Symbolfoto: Rainer Jensen/dpa

LAHNAU - Benziner haben in der Lahnauer Gemeinde keine Zukunft mehr. Der Fuhrpark der Kommune soll künftig auf E-Autos beziehungsweise andere alternative Antriebsarten umgestellt werden. Das haben die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Donnerstagabend beschlossen.

Seit Jahren trägt Lahnau den Titel "Klimakommune". Deshalb sollte die Gemeinde auch Vorbild sein, befand SPD-Fraktionschef Jan Moritz Böcher. Die Sozialdemokraten hatten den Antrag für einen klimaschutzfreundlichen Fuhrpark auf die Tagesordnung gebracht.

Als Klimakommune

ein Zeichen setzen

Durch den technologischen Fortschritt sei der elektrische Antrieb mittlerweile vielseitig und für alle Nutzungszwecke einsetzbar, begründete Böcher den Vorstoß seiner Partei. Die Gemeinde soll deshalb künftig elektrisch betriebene Autos und Transporter nutzen. Allerdings geht es nicht darum, gleich alle Fahrzeuge auszutauschen. Die Regelung greift, wenn Autos neu angeschafft beziehungsweise kaputte Fahrzeuge ersetzt werden müssen oder Leasing-Verträge auslaufen.

DER FUHRPARK Aktuell steht laut Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) in der Gemeinde ein E-Auto für das Ordnungsamt zur Verfügung. Außerdem können die Mitarbeiter auf zwei E-Bikes zugreifen. Im August laufe der Leasingvertrag für einen Dienstwagen aus. Dann soll ein Auto mit E-Motor angeschafft werden. Bei anderen Fahrzeugen ist die Umsetzung des Beschlusses wohl nicht so einfach. Wie Bauamtsleiter Klaus Scharmann auf Nachfrage erklärt, seien beispielsweise Radlader oder Containerfahrzeuge bisher nicht als E-Fahrzeuge verfügbar. Bei der Anschaffung werde auf Diesel-Technologie zurückgegriffen.

Sollte der Umstieg auf E-Antrieb aus technischen Gründen nicht möglich sein, müsse dies jeweils im Einzelfall begründet und dem Gemeindevorstand beziehungsweise der Gemeindevertretung dargelegt werden, heißt es im SPD-Antrag weiter. Zusätzlich soll der Energie- und Klimaschutzbeirat dazu eine Stellungnahme abgeben. Die geo-Fraktion begrüßte den Antrag. Dieser führe dazu, dass dem Titel "Klimakommune" durch konkrete Maßnahmen Rechnung getragen wird, so die Argumentation von geo-Fraktionschef Markus Velten.

Die CDU-Fraktion wollte den Antrag der Sozialdemokraten zunächst in den Ausschüssen näher beraten. Der Umstellung des Fuhrparks auf E-Fahrzeuge stehe seine Fraktion positiv gegenüber, sagte Johannes Volkmann. Allerdings könne man das Thema nicht losgelöst von der dafür notwendigen Lade-Infrastruktur in der Gemeinde beraten. Deswegen wollte die CDU vor einer endgültigen Beschlussfassung die Diskussion in den zuständigen Ausschüssen vertiefen.

SPD- und geo-Fraktion erteilten dem Wunsch mit ihrer Mehrheit eine Absage. Für SPD-Fraktionschef Böcher war das Thema am Donnerstag entscheidungsreif. Er verwies darauf, dass die Lade-Infrastruktur durch einen Antrag schon im Geschäftsgang sei.

Vor der Abstimmung brachte die CDU noch eine inhaltliche Änderung ein. Demnach sollen neben E-Antrieb auch andere alternative Antriebsmöglichkeiten wie Gas oder Wasserstoff aufgenommen werden. Wie Volkmann erklärte, könne dies bei größeren Fahrzeugen relevant sein.

Am Ende wurde der SPD-Antrag mit der von der CDU eingebrachten Änderung einstimmig bei einer Enthaltung (Birgit Mandler, FWG/FDP) verabschiedet. Außerdem soll die Gemeindevertretung jedes Jahr eine Übersicht über den kommunalen Fuhrpark samt Einsatzgebiet, technischer Daten und durchschnittlichem Kohlendioxid-Ausstoß erhalten. Die Mehrheit der Kommunalpolitiker war auch dafür, dagegen stimmten Birgit Mandler und Timo Ehrhard (CDU).