Lahnauer SPD spricht sich für Kreisverkehr aus

Die Lahnauer SPD unterstützt den Wunsch des Naunheimer Ortsbeirats, einen Kreisel an der Ein- und Ausfahrt Naunheim-Ost zu bauen. Foto: Olivia Heß

LAHNAU/WETZLAR-NAUNHEIM - Die Entscheidung ist gefallen: Für die B 49 wird bei Dalheim ein Tunnel gebaut. Die Lahnauer SPD fürchtet während der Bauarbeiten deutliche Verkehrsbelastungen für die Lahnauer Ortsteile und spricht sich deshalb für einen Kreisverkehr in Naunheim aus.

Lahnau werde in der Phase des Abbruchs der Hochstraße und während der Bauzeit für die neue B 49-Trasse "für einen langen Zeitraum beachtlichen Verkehrsbelästigungen ausgesetzt sein", sagt der SPD-Vorsitzende Heinz Rauber laut einer Mitteilung der Partei. Gerade Dorlar und Waldgirmes würden durch den Verkehr, der Ausweichstrecken sucht, "an dieser Belastung zu knabbern haben".

Laut Rauber ist die vorgelegte Entscheidung zur Tunnellösung für die B 49 der Startschuss und die Einladung für "einen anstrengenden und kräftezehrenden Dialog zur Neu- beziehungsweise Umgestaltung der Verkehrsführung" im Umfeld der B 49.

Ziel: Mehr Sicherheit,

wenn mehr Verkehr rollt

Der Lahnauer SPD-Vorsitzende sieht die Gefahr, dass kleine Schritte, die die Verkehrssituation verbessern könnten, aufgrund der laufenden Planungen nicht umgesetzt werden. Ein Beispiel ist aus Sicht der Sozialdemokraten der vom Naunheimer Ortsbeirat favorisierte Kreisel am örtlichen Ortseingang.

Aus Raubers Sicht könnte dies jetzt schon planerisch und baurechtlich in Angriff genommen werden. Die damit verbundene Hoffnung auch in Lahnau: mehr Verkehrssicherheit auf der Landesstraße zwischen Naunheim und Waldgirmes. Auf der Strecke sei mit einer zunehmenden Verkehrsbelastung durch den Abriss der Hochstraße zu rechnen.

Mit dem Bau eines Kreisverkehrs müssten Linksabbieger an der Kreuzung keine Wartezeiten mehr in Kauf nehmen, der Verkehr würde reibungsloser fließen. Daher will die Lahnauer SPD den Ortsbeirat aus Naunheim in seinen Bemühungen unterstützen.

Der Naunheimer Ortsbeirat hatte im Sommer den Magistrat der Stadt Wetzlar gebeten, die Machbarkeit eines Kreisverkehrs am östlichen Ortsausgang zu klären.