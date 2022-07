Lahnquartier Wetzlar: Neues "Stadttor" steht im Rohbau

Mit ihren acht Etagen überragen die drei Kranhäuser die Lahn deutlich. Vor allem aus dem obersten Geschoss bieten sich weite Blicke über Lahn und Stadt. Obwohl sie nicht über die Lahn ragen, wirkt es von oben so, als könne man in den Fluss hineinspringen. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Ein weiteres Etappenziel auf dem Weg zur Fertigstellung des Lahnquartiers ist erreicht: Vor wenigen Tagen sind die Rohbauarbeiten an den drei Kranhäusern abgeschlossen worden. Die acht Stockwerke hohen Gebäude werden das neue Stadttor.

Diese Beschreibung jedenfalls fand Baustadtrat Andreas Viertelhausen (FW) bei einer Baustellenbegehung. Durch den Wegfall der B 49-Hochstraße werde sich die Zufahrt in die Stadt verändern. "Diese drei Türme sind dann das erste, was man sieht."

Türme als Symbol der Stadt? Ist so gesehen nicht neu. Der Dom war das schon immer, für viele Jahre formten dann die Zementtürme eine Art Wegmarke. Mit fortschreitender Bebauung des Lahnquartiers schieben sich nun die dortigen Wohntürme in den Vordergrund. "Die Gebäude sind stadtbildprägend, auch weil sie am Wasser stehen", sagt Projektleiter Daniel Zieske. "Die Entwicklung von Wetzlar ist sehr positiv. Man kommt von der Industrie mehr und mehr weg."

Lage und Architektur: Achtgeschösser stadtbildprägend

Stadtbildprägend sind die Achtgeschösser aber nicht allein wegen ihrer Lage, sondern auch wegen ihrer Architektur. Sie bestehen aus jeweils zwei Kuben: Auf einem dreigeschossigen Sockel steht ein zweiter, fünf Etagen hoher Kasten, der um sieben Meter nach vorne in Richtung Lahn verlängert ist. Die Gebäude stehen nach vorne über, daher die Bezeichnung Kranhäuser. "Baulich sind die Gebäude extrem aufwendig. Aber es passt an diese Stelle. Und es war ja auch der Wunsch der Politik vor Ort, hier etwas Besonderes zu entwickeln", sagt Sebastian Bonrath vom Bauherren, der Helm-Gruppe. Architekt Johannes Helm ergänzt: "Die Gebäude lösen einen Widerspruch. Man kann damit verdichten, es bleibt aber trotzdem eine Freifläche erhalten." Diese Fläche unter den überstehenden Stockwerken soll für eine Verbreiterung des Lahnuferwegs zu einer Promenade genutzt werden.

LAHNQUARTIER Hinter dem Titel Lahnquartier verbirgt sich die Umgestaltung des Gebietes zwischen Bahnhofstraße, Lahn und Hochstraße in Wetzlar. Vorher befand sich dort, wo die Helm-Gruppe seit 2018 baut, das Einzelhandelszentrum Lahnhof sowie das Kaufhaus Mauricius. Das Investitionsvolumen beträgt 55 Millionen Euro. Der erste Baustein und - wegen seiner Höhe und Lage - der Leuchtturm des Projekts ist das Wohnbauprojekt Modus 3.0 mit 75 Eigentumswohnungen und projektierten Baukosten von 22 Millionen Euro. Es wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. Mit Ausnahme von acht oder neun Appartements sei das Haus mittlerweile voll belegt, berichtet Sebastian Bonrath (Helm-Gruppe). Aktuell im Bau befinden sich die drei Kranhäuser an der Lahn. Die Fertigstellung ist für Sommer oder Herbst 2023 vorgesehen. Neben diesen vier Wohnhäusern entstehen auf dem Areal fünf weitere Gebäude: Den Auftakt macht das Bewohnerparkhaus an der Spinnereistraße, dann folgen die vier Wohngebäude A, B, C und D. Insgesamt entstehen 270 Wohnungen auf dem Lahnhofgelände. Parallel zu den Bauten der Helm-Gruppe plant die Stadt die Aufwertung der öffentlichen Räume im Quartier. Ein Planungswettbewerb ist beendet, der Siegerentwurf wurde in der Bürgerversammlung am e16. Mai präsentiert. Vorgesehen sind eine Promenade an der Lahn, ein breiter Zugang in der Verlängerung der Eduard-Kaiser-Straße sowie mehr Grün in der Bahnhofstraße und am Buderusplatz. Bürgermeister und Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW) geht davon aus, dass 2024 Baubeginn für die Aufwertung des öffentlichen Raums im Lahnquartier ist. Aktuell würden die Planungsleistungen vergeben. "Die Planungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen und werden 2023 in den Gremien vorgestellt." (pre)

"Baulich sind die Gebäude extrem aufwendig. Aber es passt an diese Stelle. Und es war ja auch der Wunsch der Politik vor Ort, hier etwas Besonderes zu entwickeln." Sebastian Bonrath, Helm-Gruppe

Jedes Kranhaus wird von 50 Bohrpfählen getragen, die bis zu 15 Meter in den Boden reichen. Pro Gebäude wurden 175 Tonnen Stahl und 1400 Kubikmeter Beton verbaut. "Die Qualität des Rohbaus ist hervorragend", lobt Bonrath die beauftragte Firma Züblin. Und erzählt ein Detail: Während des Baus wurden die überhängenden fünf Etagen jedes Kranhauses noch von je drei Stützen getragen. Als der Beton fertig ausgehärtet war, wurden sie Stück für Stück abgesägt. Statiker überwachten, ob sich die Überhänge senken. "Die Setzungen waren minimal, unter einem Millimeter."

Apropos Zahlen: Die Gesamthöhe der Gebäude liegt laut Architekt Helm bei 21 Metern. Jedes bietet 2200 Quadratmeter Wohnfläche. Im Gebäude E, das der Lahn am nächsten steht, entfallen 400 davon auf Gastronomie.

Aktuell laufen in den drei Gebäuden Kernbohrungen, damit wird Platz für Leitungen gemacht. Fassaden und Dächer sollen bis Anfang September geschlossen sein, hiernach beginnt der Innenausbau der Eigentumswohnungen. "Die Gebäude sind komplett vermarktet und ich gehe davon aus, dass wir Anfang 2023 in die Vermietung gehen werden", sagt Bonrath. Das bereits große Interesse am Kauf der Wohnungen setze sich mit einer gut gefüllten Mietinteressentenliste fort. "Das zeigt, dass das Objekt in die Stadt passt und hier ankommt." Etwa die Hälfte der Eigentümer komme aus Wetzlar und dem Umland, der Rest aus der weiteren Umgebung, vor allem Hessen, teils bis München.

Noch vier weiter Wohngebäude im Lahnquartier Wetzlar

Wer bisher keine Wohnung im Lahnquartier ergattert hat, muss aber nicht verzagen. Nach den Kranhäusern, den Gebäuden E, F und G also, baut die Helm-Gruppe noch vier weitere Wohngebäude. Die Baugenehmigungen für die Gebäude A und B liege vor, für C und D werde sie vorbereitet, berichtet Bonrath. Im Laufe dieses Jahres soll die Vermarktung der Gebäude A und B mit 30 Wohnungen starten, in C und D sind es 100 weitere Appartements.

Als Nächstes wächst auf dem früheren Lahnhof-Gelände aber ein anderes Gebäude, das Bewohnerparkhaus nämlich. Es entsteht an der Spinnereistraße und soll als Lärmschutz zur Hochstraße fungieren. Die Vorarbeiten laufen, die Baugenehmigung liegt vor.

Zurück in die Kranhäuser: Dort sollen Mitte bis Ende 2023 die Mieter einziehen. "Ab Januar werden wir in die Vermietung gehen. Mit der Übergabe sollten 90 bis 100 Prozent der Wohnungen vermietet sein", prognostiziert Bonrath. Drei Mini-Appartements mit 38 Quadratmetern Fläche, ansonsten Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit 60 bis 90 Quadratmetern Fläche warten auf neue Bewohner.

Höhepunkt jedes Kranhauses ist das Penthouse mit an drei Seiten umlaufenden Terrassen. Die neuen Bewohner dieses "Oberdecks" der Gebäude können mit Blick auf Waldgirmes frühstücken, mit Lahnblick zu Mittag und vor dem Kalsmunt zu Abend essen. Zwar ragen die Häuser nicht über die Lahn, doch ganz oben wirkt es, als täten sie es. "Man hat das Gefühl, direkt über der Lahn zu stehen", beschreibt Bonrath. Die Lage hat ihren Preis: Im Verkauf wurden die Appartements zuletzt für 142 000 bis 707 000 Euro angeboten, im Schnitt für 4300 Euro je Quadratmeter.

Voraussichtlich nach den Sommerferien können sich davon auch all diejenigen überzeugen, die kein Penthouse gekauft haben: Dann nämlich plant die Firma Helm einen Tag der offenen Tür in den Kranhäusern. Demnächst soll auch die neue Gastronomie im Erdgeschoss des Gebäudes E vorgestellt werden. Nach Fertigstellung der Kranhäuser wird dann die neue Lahnpromenade entstehen, Bauherr ist hier aber die Stadt (siehe Kasten). "Es ist nicht üblich, dass man als Bauträger baut und parallel dazu die öffentlichen Flächen rundherum neu gestaltet werden. Das Zusammenspiel mit der Stadt Wetzlar ist sehr gut", lobt Bonrath.