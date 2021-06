"Lakenight Sommer" am Dutenhofener See startet mit Rock

Die Dorfrocker treten am 30. Juli beim "Lakenight Sommer" am Dutenhofener See auf. Foto: www.dorfrocker.de

WETZLAR-DUTENHOFEN - Der Sommer und die sinkenden Inzidenzen bringen die Festivals zurück - auch am Dutenhofener See. Vom 30. Juli bis 29. August laden Entertainer Dirk Daniels und See-Betreiber Markus Strasser zu 16 Veranstaltungen auf der See-Bühne ein. Die Konzertreihe "Lakenight Sommer" wird gefördert vom Programm "Ins Freie". Damit unterstützt das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst für den Sommer den Aufbau neuer und die Erweiterung bestehender Open-Air-Spielstätten sowie von sogenannten Pop-up-Spielstätten. Das sind Bühnen, die nur für die Zeit der Show beziehungsweise des Konzerts aufgebaut werden. Alles muss natürlich mit den geltenden Corona-Bestimmungen vereinbar sein.

Das Programm ist ein Bestandteil des zweiten Kulturpakets mit einem Volumen von insgesamt 30 Millionen Euro. Eines der geförderten Projekte findet am Dutenhofener See statt. Veranstalter Dirk Daniels freut's "wie Bolle": "Es ist für jeden was dabei. Eine tolle Mischung aus Rock, Pop, Klassik, Comedy und auch einem Kinderprogramm stellen sicher, dass die Besucher sich ihre Favoriten auswählen können. Es war uns auch wichtig, möglichst viele Künstler aus der Region und aus Hessen zu engagieren, damit diese auch wieder auftreten können und Geld verdienen."

Zum Auftakt am 30. Juli versprechen Daniels und Strasser "einen richtigen Knaller": "Die Dorfrocker" kommen live an den See. Mit "Night Fever" macht Europas beste "Bee Gees Tribute Show" Station in Dutenhofen, für die Rockfans gibt es "We Rock Queen". "Hier stehen Musiker aus dem Queen-Musical auf der Bühne und rocken, was das Zeug hält", sagt Daniels, der selbst mit dem "Dirk Daniels Project" vertreten sein wird. Zudem sind "Mandowar", "Mission 2 Party", "Die Superphonix" und die "Tom Pfeiffer Band" mit von der Partie. Für die Freunde der ruhigeren Klänge ist mit "Graceland" Deutschlands erfolgreichste "Simon & Garfunkel"- Tribute-Band zu Gast am See, die Hits von Udo Jürgens gibt es bei der "Udo Live Show". Zum Abschluss wird's bunt mit Roy Hammer - Frankfurts ungekröntem Schlagerkönig - "and The Pralinees".

Eine Portion Satire serviert Comedian Vince Ebert mit "Make Science Great Again" auf der Bühne, die direkt am Ufer des Dutenhofener Sees aufgebaut wird. Kleine Gäste werden beim Auftritt von Kinderlieder-Sänger Martin Pfeiffer unterhalten. Blasmusik versprechen die "Egerländer Sechs".

Um das Festival entsprechend der geltenden Corona-Regeln auszurichten, werden ausschließlich Sitzplatzkarten verkauft, die Kontaktnachverfolgung ist laut der Veranstalter gesichert.

Der Vorverkauf startet aktuell für 200 Gäste pro Veranstaltung, die Preise für die Karten liegen zwischen acht und 32 Euro. Sobald die Verordnungen des Landes Hessen für den Veranstaltungszeitraum vorliegen, werde ein für die Veranstaltungsreihe entwickeltes Hygienekonzept mit den Behörden abgestimmt und "voraussichtlich bis zu 400 Gästen ein sicheres Konzerterlebnis unter Beachtung aller Schutzmaßnahmen ermöglichen", so Daniels.

Bedingt durch die Umsetzung der Hygienemaßnahmen habe man zwar höhere Kosten als im Normalfall, aber dank der Förderung des Landes könne man die Tickets zu fairen Preisen anbieten, so Anker-Wirt Markus Strasser. Wenn's regnet, gibt's kostenlose Regenponchos.