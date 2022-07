Land Hessen fördert Brandschutzerziehung in Wetzlar

Der Wetzlarer Feuerwehrleiter Erwin Strunk (links) nimmt in Marburg-Cappel den Förderbescheid von Staatssekretär Stefan Sauer entgegen. Foto: Feuerwehr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Das Land Hessen unterstützt die Brandschutzerziehung der Wetzlarer Feuerwehr über einen Zeitraum von fünf Jahren mit bis zu 80 000 Euro. Für das erste Jahr konnte der Leiter der Wetzlarer Feuerwehr, Erwin Strunk, von Staatssekretär Stefan Sauer (CDU) einen Förderbescheid in Höhe von 20 000 Euro in Empfang nehmen.

Verwendet werden soll das Geld für die Schaffung einer Stelle als "Brandschutzerziehungskoordinator". Die Kommunen seien in Hessen gesetzlich dazu verpflichtet, die Brandschutzerziehung an Kindergärten und Grundschulen durchzuführen, teilte die Stadt Wetzlar mit. Dabei sollten den Kindern der Umgang mit Feuer, die Gefahren von Rauch und das richtige Verhalten im Brandfall beigebracht werden. Diese Aufgabe werde von den ehrenamtlichen Feuerwehrkräften zusätzlich wahrgenommen. Bei einer Sonderstatusstadt wie Wetzlar mit über 40 Kindertagesstätten und Grundschulen sei das ehrenamtlich jedoch kaum zu stemmen. Daher entlaste diese neue Stelle zum einen das Ehrenamt, zum anderen könne so sichergestellt werden, dass die Stadt ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen kann.

Zu der Fördersumme kommt ein vom Land Hessen beschaffter Gerätewagen für die Brandschutzerziehung hinzu. Dieses rund 100 000 Euro teure Fahrzeug wird im Jahr 2023 an 25 Landkreise, kreisfreie Städte und Städte mit Sonderstatus geliefert. Eines davon wird dann auch in Wetzlar eingesetzt werden können. Die Fahrzeuge sind mit allen nötigen Materialien ausgestattet, die für die Aufgabe "Brandschutzerziehung- und Aufklärung" nötig sind. Sie, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter, seien wesentlicher Bestandteil des Pilotprojektes "Brandschutzerziehungskonzept", das Experten des Landes Hessen, des Landesfeuerwehrverbandes und aus sieben Pilotgemeinden erstellt haben.

Mit diesen beiden Förderungen trage das Land wesentlich zur Verbesserung der Brandschutzerziehung bei und unterstützte die Kommunen bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages, sagte Strunk. "Die Investition in unsere jüngsten Mitbürger ist gut angelegtes Geld", sagte Strunk.