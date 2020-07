Landesehrenbrief für Christa Lefèvre

Landesehrenbrief für eine langjährige Kommunalpolitikern (v. l.): Oberbürgermeister Manfred Wagner mit der geehrten Christa Lefèvre und Bürgermeister Andreas Viertelhausen. Foto: Lothar Rühl

Wetzlar (rl). Es war eine Ehrung im kleinen Rahmen. Das hatte sich Christia Lefèvre so gewünscht. Die einstige Grundschullehrerin ist seit fast 19 Jahren ehrenamtliche in der Kommunalpolitik tätig. Dafür überreichte ihr Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) auf Vorschlag von Bürgermeister Andreas Viertelhausen (FW) am Freitag den Ehrenbrief des Landes Hessen mit Ehrennadel.

Wagner hob die Qualitäten der 76-Jährigen hervor, die bereitwillig, Verantwortung für die Gemeinschaft übernommen habe. "Du hast immer standhaft und klar deine Positionen vertreten", lobte der Oberbürgermeister bei einer Feierstunde im Magistratszimmer des Neuen Rathauses und sagte, das habe er in der Zusammenarbeit schätzen gelernt.

Christa Lefèvre war von 2007 bis Januar 2020 Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler (FW) im Wetzlarer Stadtparlament und ist seit 2011 Mitglied im Kreistag.

Seit 2001 engagiert sie sich die heute 76-Jährige im Ortsbeirat von Garbenheim und ist seit 2006 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Zudem ist sie seit 2011 Vorstandsmitglied der Freien Wähler Lahn-Dill und hat sich als Schriftführerin von 1989 bis 2001 für den Heimat- und Geschichtsverein in Garbenheim eingesetzt.

Ein Vorbild für

Engagement der Bürger

"Mit deinem Einsatz und deinem ehrenamtlichen Engagement trägst du mit dafür Sorge, dass die 'menschliche Gemeinschaft' nicht an Halt verliert", so der Oberbürgermeister. "Menschen wie du sind es, die unserer Stadt ein Gesicht geben". Lefèvre sei ein Vorbild für bürgerschaftliches Engagement. Wagner: "Ohne dich wäre Wetzlar um einiges ärmer".