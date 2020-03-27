Freitag, 27.03.2020 - 05:30
4 min
Landrat des Lahn-Dill-Kreises: "Machen fast nur noch Corona"
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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HILFSANGEBOT AUS XUCHANG
Nach Angaben von Landrat Wolfgang Schuster gibt es im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein Hilfsangebot aus der chinesischen Stadt Xuchang. "Das ist schön zu sehen", sagte er. Am Dienstag sei das Angebot eingegangen, es gehe dabei um die Lieferung von Covid-Material, beispielsweise Mundschutz-Masken und Desinfektionsmittel.
Der Lahn-Dill-Kreis und die fünf Millionen Einwohner große Stadtregion Xuchang hatten vor zweieinhalb Jahren eine wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbartXuchang hatte zuvor den Kontakt zum Industriestandort Lahn-Dill gesucht.
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