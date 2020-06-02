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Dienstag, 02.06.2020 - 18:30
2 min

Landrat rechtfertigt Entscheidung zu Abständen bei Autokinos

Im Finsterloh in Wetzlar sollte demnächst "Car live" starten. Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen haben dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun äußert sich der Landrat zu den Gründen.

Malte Glotz: Redakteur Wetzlar
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
Plätz ist im Finsterloh. Aber genug? Nach der Erhöhung der Sicherheitsabstände zwischen den Autos sagen die Macher: nein. Archivfoto: Pascal Reeber

Plätz ist im Finsterloh. Aber genug? Nach der Erhöhung der Sicherheitsabstände zwischen den Autos sagen die Macher: nein. Archivfoto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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