Dienstag,
02.06.2020 - 18:30
2 min
Landrat rechtfertigt Entscheidung zu Abständen bei Autokinos
Im Finsterloh in Wetzlar sollte demnächst "Car live" starten. Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen haben dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun äußert sich der Landrat zu den Gründen.
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
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