Landrat: "Wir machen fast nur noch Corona"

Landrat Wolfgang Schuster: "Wir müssen es jetzt machen."

WETZLAR/DILLENBURG. "Wir machen fast nur noch Corona", sagt Wolfgang Schuster. Beim Landrat laufen die Fäden zusammen, wenn es um die Themen Coronavirus und Gesundheit im Lahn-Dill-Kreis geht. Er trägt die Verantwortung für das Kreis-Gesundheitsamt und für die Lahn-Dill-Kliniken, er ist Aufsichtsratsvorsitzender des Kreis-Krankenhauses. Er muss Entscheidungen verantworten, die über Menschenleben entscheiden können.

Das Ziel aller Entscheidungen: möglichst allen Menschen, die an dem Coronavirus schwer erkranken und künstlich beatmet werden müssen, die Versorgung in einem Krankenhaus gewährleisten zu können.

Eine solche Entscheidung: In dieser Woche haben die Lahn-Dill-Kliniken für 460 000 Euro Beatmungsgeräte bestellt. 20 sogenannte "Covid-Plätze mit Beatmungsgeräten" haben die Lahn-Dill-Kliniken zurzeit, 13 davon am Standort in Wetzlar. Bislang musste nur ein Corona-Patient auf die Intensivstation der Klinik in Wetzlar. Aber der Landrat erwartet, dass die Zahlen nach Ostern steigen werden. Deshalb wolle die Klinik weitere "Covid-Plätze" aufbauen, 40 bis 50 seien kreisweit möglich.

"Wir wollen keine Verhältnisse wie in Italien, wir wollen möglichst alle Menschen behandeln können", sagt Schuster. Dazu brauche es Einschränkungen im Alltag der Menschen, von der Geburt bis zur Bestattung. Möglichst wenig Kontakt der Menschen, damit das Virus nicht ungebremst weiter verbreitet werde und am Ende die Krankenhäuser lahm lege. Wenn die Kurve mit der Zahl der Infizierten weiter flach gehalten werden könne, zeigten Berechnungen, dass die Zahl der Beatmungsplätze im Lahn-Dill-Kreis ausreichen.

HILFSANGEBOT AUS XUCHANG Nach Angaben von Landrat Wolfgang Schuster gibt es im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein Hilfsangebot aus der chinesischen Stadt Xuchang. "Das ist schön zu sehen", sagte er. Am Dienstag sei das Angebot eingegangen, es gehe dabei um die Lieferung von Covid-Material, beispielsweise Mundschutz-Masken und Desinfektionsmittel. Der Lahn-Dill-Kreis und die fünf Millionen Einwohner große Stadtregion Xuchang hatten vor zweieinhalb Jahren eine wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbartXuchang hatte zuvor den Kontakt zum Industriestandort Lahn-Dill gesucht.

Gleichzeitig brechen den Lahn-Dill-Kliniken die Einnahmen weg. Alles wird auf die Pandemie ausgerichtet, Kapazitäten für die erwarteten Corona-Patienten werden freigemacht. Die Lahn-Dill-Kliniken haben so nach eigenen Angaben die Hälfte der demnächst geplanten Operationen abgesagt. Nur: OPs sind eine Haupteinnahmequelle von Krankenhäusern, dafür werden sie bezahlt. Den Lahn-Dill-Kliniken brechen derzeit Einnahmen von fünf Millionen Euro im Monat weg. Klinik-Geschäftsführer Tobias Gottschalk habe ihm gesagt, so Schuster, unter diesen Voraussetzungen müsse das Klinikum demnächst Insolvenz anmelden. Schuster ist als Lobbyist für das Kreis-Krankenhaus gefordert.

Inzwischen gibt es ein Rettungspaket des Bundesgesundheitsministeriums. Das Geld reiche aber nicht aus, sagt Schuster. "Eine Wertschätzung der Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiter sieht anders aus." Da müsse nachgebessert werden. Und der Landrat schimpft auf andere Organisationen im Gesundheitssystem. Die Kassenärztliche Vereinigung, sie soll die medizinische Versorgung durch Hausärzte sicherstellen, habe beim Aufbau der Corona-Testzentren "versagt"; "wir müssen es jetzt machen". Im Lahn-Dill-Kreis gibt es zwei solcher Zentren, wo Menschen auf das Virus getestet werden, eines am Klinikum in Wetzlar, das andere in einem Container der Dilltal-Arztpraxis in Ehringshausen.

Sechs Patienten in der Klinik, einer auf der Intensivstation

Eine andere Aufgabe des Landrats zum Thema Corona, eine weitere Entscheidung: Personal umstrukturieren. Im Gesundheitsamt mit Sitz in Herborn sind laut Schuster zwölf Ärzte und 40 Verwaltungskräfte, inklusive medizinischem Hilfspersonal, beschäftigt. Inzwischen seien dort 15 weitere Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung tätig, "um die Arbeit des Gesundheitsamtes gegen die Pandemie aufrecht zu erhalten". Er spricht von "Krisenmanagement".

Schuster sagt: "Wir sind erst am Anfang einer Entwicklung, die wir noch nicht erlebt haben." Am Abend des 27. Februar habe er die Nachricht vom ersten positiven Corona-Test im Lahn-Dill-Kreis erhalten. Seitdem sind vier Wochen vergangen. Seitdem haben sich die Zahlen geändert. Inzwischen sind im Lahn-Dill-Kreis (Stand der Zahlen: Donnerstagmittag, 26. März) 103 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sechs Menschen sind so schwer an dem Virus erkrankt, dass sie ins Wetzlarer Krankenhaus mussten, einer davon auf die Intensivstation, die anderen fünf auf die Isolierstation.

Weitere über tausend Menschen mussten in häuslicher Quarantäne bleiben, auch sechs Arztpraxen und ein Pflegeheim seien davon betroffen. Wer in Quarantäne ist, muss laut Kreisverwaltung ein Quarantänetagebuch führen, täglich nehme das Gesundheitsamt Kontakt mit diesen Personen auf. Knapp 500 Menschen seien bereits aus der Quarantäne entlassen worden.

Seit vier Wochen dreht sich für den Landrat fast alles um Corona. Das öffentliche Gesundheitswesen sicherzustellen sei ein "Brot- und Buttergeschäft" der Landkreise. Aber eine Pandemie komme nur selten vor. Seit diese Pandemie am 27. Februar den Lahn-Dill-Kreis erreicht hat, hat sich die Arbeit des Landrats gewandelt.

Für Wolfgang Schuster hat die Corona-Krise zunächst zu einer Situation geführt, die er in seinen 25 Jahren als Bürgermeister von Driedorf beziehungsweise als Landrat noch nie erlebt habe: Sein Terminkalender sei fast leer. Alle Termine und Veranstaltungen seien abgesagt.

Er sitzt jetzt viel am Schreibtisch in seinem Büro im Kreishaus in Wetzlar oder arbeitet von Zuhause, im Home-Office. Die Arbeit, das seien zurzeit vor allem Telefonate und E-Mails, Konferenzen mit der hessischen Landesregierung, Besprechungen mit den Bürgermeistern im Kreisgebiet. "Und hinter vielen Anrufen und Mails stecken wichtige und dramatische Dinge."

Abends erfahre er die Neuigkeiten von der Regierung in Wiesbaden, anderntags koordiniere er die Lage und leite Infos an die Rathauschefs im Lahn-Dill-Kreis weiter.

Die Arbeit besteht nun auch aus Lagebesprechungen mit einem Corona-Stab im Lahn-Dill-Kreis. Ihm gehören Abteilungsleiter aus der Kreisverwaltung an, der Wetzlarer Oberbürgermeister, Vertreter der Polizei und der Bürgermeister. Bislang habe er sechsmal getagt. Auch wenn Schuster als Chef der Kliniken und des Gesundheitsamtes Entscheidungen verantworten muss, er trifft sie nicht alleine. "Wir tauschen uns im Stab aus und beraten uns. Und wir stimmen uns auch unter den Dezernenten in der Kreisverwaltung ab." Und: "Wir lassen uns natürlich vom Gesundheitsamt und der Klinik beraten. Sie müssen uns sagen, was wir zu tun haben."

Darüber hinaus beschäftigt den Landrat die Corona-Krise persönlich. Die Kontaktsperre betrifft auch ihn. "Meine Mutter ist in einem Pflegeheim, ich habe sie seit zwei Wochen nicht mehr gesehen, weil das Heim für Besucher geschlossen ist."