Landtagswahl: Cirsten Kunz geht wieder für die SPD ins Rennen

WETZLAR - Die Delegierten der SPD-Wahlkreiskonferenz im Wahlkreis 17 haben kürzlich in Wetzlar die 41-jährige Cirsten Kunz aus Aßlar für die hessische Landtagswahl 2023 erneut zur Kandidatin gewählt. Die Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion tritt zum zweiten Mal als Direktkandidatin für den südlichen Lahn-Dill-Kreis an. Als Ersatzkandidat wurde der 26-jährige Jan Moritz Böcher aus Lahnau gewählt. Das hat die SPD Lahn-Dill mitgeteilt.

Schwerpunkte: Familien und ländlicher Raum

"Ich habe Lust darauf, in Hessen konkret Dinge anzupacken und zu verändern. Ich will eine Politik für viele und nicht länger nur für wenige. Für mehr Solidarität, für Zuversicht und Sicherheit", unterstrich Cirsten Kunz in ihrer Rede ihre Kandidatur. 2018 war sie Frank Steinraths (CDU) unterlegen. Die SPD müsse stärkste Kraft in Hessen werden und die kommende Landesregierung anführen, damit sich die Menschen in Hessen, Kinder, Eltern, Lehrer, Polizisten wieder auf die Politik verlassen können. Der CDU-geführten Landesregierung wirft Kunz "fehlende Weitsicht" vor: "Es gehört sich nicht, Eltern mit ihren Sorgen alleine zu lassen, es gehört sich nicht, die Bildungschancen der Kinder vom Geldbeutel der Eltern oder gar vom Wohnort abhängig zu machen. Das Land muss die Kommunen dabei unterstützen mehr Kitaplätze zu schaffen und die Kommunen bei den Betriebskosten entlasten, damit Kitas endlich gebührenfrei werden. Gerade jetzt."

Bei allen Themen dürfe vor allem nicht der ländliche Raum vernachlässigt werden, setzt Kunz einen weiteren Schwerpunkt ihrer Politik. Die Herausforderungen sehen im ländlichen Raum anders aus, als in der Großstadt. Hier gehe es häufig nicht darum, wie oft ein Bus kommt, sondern ob ein Bus kommt: "Für den ÖPNV außerhalb des Ballungsraums braucht es neue Ideen und mehr Flexibilität. Ob ÖPNV oder Gesundheitsversorgung. Wir müssen die richtigen Antworten auf die Herausforderungen vor Ort geben", sagte die mit über 95 Prozent gewählte Direktkandidatin.

Zusätzlich nominierte die Versammlung Julian Stroh aus Schöffengrund und Michelle Breustedt aus Hüttenberg als weitere Bewerber für die Landesliste der hessischen SPD.

Die Landtagswahl in Hessen wird voraussichtlich Mitte Oktober 2023 stattfinden.