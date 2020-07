Landwirte rechnen mit schlechter Ernte

Auf dem Hof von Hans und Thorsten Klug in Heuchelheim findet das Vorernte-Gespräch des Bauernverbands statt, zu dem Vorsitzender Manfred Paul (r.) auch den Sprecher der heimischen Junglandwirte Daniel Seipp (4. v. r.) begrüßen konnte. Foto: Thomas Wißner

Wetzlar/Dillenburg (ee). Leichter Nieselregen fiel als der Vorsitzende des Bauernverbands Gießen/Wetzlar/ Dill Manfred Paul auf dem Hof der Familie Hans und Thorsten Klug in Heuchelheim zum alljährlichen Vorernte-Gespräch Vertreter aus Landwirtschaft, Politik und Presse begrüßen konnte. Gerade aber der eigentlich fehlende Regen macht den Landwirten im dritten Jahr das Leben schwer. Auch deswegen erwartet Paul eine schlechte Ernte mit Riesenschwankungen in der Region.

"Das Wintergetreide ist zwar gut über den milden und verhältnismäßig niederschlagsreichen Winter gekommen, aber als die Wassermengen im März und April gebraucht wurden, da war es extrem trocken", erklärte Paul, der deshalb für das Sommergetreide mit einem Ernteeinbruch von 20 Prozent rechnet und insgesamt eine "eher unterdurchschnittliche Gesamterntemenge" erwartet. Im Vogelsberger Randgebiet und der Wetterau erwartet er beispielsweise bei der Wintergerste einen Ertrag von 5,5 bis sechs Tonnen pro Hektar, wo ansonsten in der Regel sieben bis 7,5 Tonnen pro Hektar geerntet wurden. "Auch die Erträge der anderen Früchte werden rund 20 Prozent geringer werden."

Auch beim Mais, der eigentlich jede Woche Regen benötige, sei von einem Ertragsrückgang auszugehen. Und "auch die Heuernte ist knapper ausgefallen. Die Futterreserven sind fast aufgebraucht. Erfreulich ist lediglich, dass wir bisher keine ganz heiße Sommerphase gehabt haben", führte Gastgeber als Thorsten Klug an.

Die Probleme sind aber vielschichtiger, denn nicht zuletzt die aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte Absage von Volksfesten und der damit einhergehende Produktionsrückgang bei Brauereien, führte auch in der Region zu fehlender Nachfrage bei der Braugerste. Diese falle damit für die Landwirte als Einnahmequelle komplett weg.

Neben den Ernterückgängen machen es auch die Weltmarktpreise den Landwirten schwer. "Der Weltmarkt sagt aus, es gibt genügend Erträge. Damit müssen wir uns auseinandersetzen", ging Paul auf die globalen Auswirkungen für die heimische Landwirtschaft ein.

Diese sieht sich zudem noch durch die zunehmende Flächenvernichtung in die Enge getrieben. Wie der Sprecher der Junglandwirte, Daniel Seipp ausführte, gebe es bei einer Beibehaltung der aktuellen Flächenvernichtung, in einer Größenordnung von 75 Sportplätzen täglich, in Hessen im Jahr 2200 keinen Acker und Wiese mehr. "Wir sind gefühlter Ballast, der Geld kostet und mancher Kommune im Wege ist, wenn es um Bauland geht", verwies ein sichtlich verbitterter Paul auf die Flächenvernichtungen wie das 31 Hektar große Gewerbegebiet Garbenteich-Ost.

Aus seiner Sicht werde auch die beschlossene Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung dazu führen, dass viele Sauenhalter aufgeben. Es sei zu befürchten, dass gerade die kleinen und mittleren Betriebe, die mit den steigenden Anforderungen verbundenen hohen Investitionen nicht tragen und aus der Sauenhaltung aussteigen.

Auch dass der Wolf immer näher komme, kritisierte Paul. "In engen Ballungsgebieten, wie bei uns, kann dies nicht gut gehen. In unsere Region passt dieses Tier nicht. Wir brauchen hier dringend eine Lösung", fordert er von der Politik.