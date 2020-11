Lässt Stadt die Müllsünder laufen?

Immer wieder kippen Übeltäter ihren Abfall wild in die Landschaft. Foto: Waldemar Droß

WETZLAR-GARBENHEIM - Verantwortungslos und asozial ist für Garbenheims Ortsvorsteher Waldemar Droß die illegale Müllentsorgung in der Landschaft. Erneut hätten Übeltäter in der ersten Oktoberhälfte ihren Müll in der Garbenheimer Gemarkung einfach in die Landschaft gekippt.

Am Rande der Landesstraße zwischen Garbenheim und Lahnau und vor der B49-Brücke sei eine Anhängerladung Haus- und Gewerbemüll einfach auf einen Grasweg abgeschüttet worden.

Schon Mitte Oktober war das zuständige Umweltamt der Stadt Wetzlar von einem Mitglied des Garbenheimer Ortsbeirates auf die Situation aufmerksam gemacht worden.

Beseitigt wurde der Müll bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Das Thema illegale Müllentsorgung im Stadtteil beschäftige den Ortsbeirat schon seit Jahren und habe deutlich zugenommen, so Droß.

Permanente Ablagerung von Sperrmüll bei den Altglas- und Altkleidercontainern am Festplatz oder die monatelange Hängepartie, bis es geschafft war, den Grundstücksbesitzer am östliche Ortsausgang dazu zu bringen, seine gelben Säcke nicht mehr am Straßenrand zu lagern - all das Thema sei permanent auf der Agenda des Ortsbeirates.

Er habe Verständnis für den Ärger und Unmut der Bürger, den sie auch bei ihm als Ortsvorsteher abladen.

Schon wiederholt habe der Ortsbeirat Wetzlars Umweltdezernenten Norbert Kortlüke aufgefordert, Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Praktiken zu entwickeln. Bislang ohne Resonanz. In einer offenen Gesellschaft sei grundsätzlich nicht zu verhindern, dass Fälle illegaler Müllentsorgung vorkommen.

Man müsse dies aber auch nicht einfach so hinnehmen wie eine Naturkatastrophe. Vollkommen unverständlich sei es ihm, so Droß, dass selbst klaren Hinweisen auf die Verursacher seitens des Umweltamtes nicht konsequent nachgegangen werde.