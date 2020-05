Last-Minute-Ideen für den Muttertag

Ein Schild mit der Aufschrift "Mutti ist die Beste... ...nicht nur heute!" steht anlässlich des Muttertages vor einer Gaststätte. Foto: dpa

Jetzt teilen:

WETZLAR - Am 10. Mai, ist Muttertag. Zwar würden sich wahrscheinlich viele Mütter eher Entlastung in der Coronakrise statt Geschenke wünschen, dennoch ist gerade jetzt ein herzliches Dankeschön - wie auch immer es aussehen mag - wichtig. Eine Umfrage von 2019 hat ergeben, dass die deutschen Verbraucher vergangenes Jahr 850 Millionen Euro für Muttertagsgeschenke ausgegeben haben. Ob es in Pandemiezeiten genauso viel sein wird, ist fraglich. Wer jetzt aber noch nichts hat, für den haben wir drei Tipps zur Hand, die sich auch ganz schnell noch zusammensetzen lassen.