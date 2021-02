LDK: Virus-Mutante verteilt sich im gesamten Kreisgebiet

Die britische Variante des Corona-Virus ist vermehrt im Lahn-Dill-Kreis aufgetaucht. Foto: Andreas Arnold/dpa

WETZLAR/HERBORN/DILLENBURG - Die britische Variante des Corona-Virus kommt mehr und mehr im Lahn-Dill-Kreis an. Das teilte die Verwaltung am Samstag mit. Vereinzelte Fälle, wie beispielsweise an den Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar , wurden in dieser Woche bereits bestätigt. "Mittlerweile liegen unserem Gesundheitsamt weitere Hinweise von Mutationen vor, die sich bereits flächendeckend im gesamten Kreisgebiet verteilt haben", wird Landrat Wolfgang Schuster in der Mitteilung zitiert.

Bisher gäbe es allerdings keine Anzeichen für veränderte Krankheitsverläufe. "Die Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes haben natürlich einen besonderen Blick auf diese Fälle", so der Landrat weiter. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) müsse man von einer höheren Ansteckungsfähigkeit beziehungsweise einer leichteren Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch ausgehen.

Inzidenzwert im Landkreis sinkt deutlich

Der seit Wochen stabil erhöhte Inzidenzwert im Lahn-Dill-Kreis sinkt am Samstag auf 119. Das sind gut 25 Punkte weniger als am Vortag (146). Laut Wolfgang Schuster sei es wichtig, den Wert generell als Momentaufnahme zu betrachten. "Aktuell sind mit dem Klinikum in Wetzlar und einigen Altenpflegeheimen sensible Einrichtungen in unserem Landkreis betroffen. Sie tragen zu der Stabilität unserer Inzidenz bei, sind aber nicht der einzige Faktor", betont Schuster.

Es gäbe im gesamten Landkreis so genannte Virus-Cluster. Viele dieser kleineren Ausbruchsgeschehen seien auf den privaten Bereich zurückzuführen. "Was jede und jeder von uns tun kann, um dem Virus und seiner Variante die Angriffsfläche zu entziehen, ist: Soziale Kontakte weiter minimieren. Das ist für niemanden von uns einfach, aber das wohl wirksamste Mittel im Moment."

Wenn es gelinge, das Virus außerhalb sensibler Einrichtungen einzudämmen, könne auch der Eintrag in besonders schützenswerte Bereiche minimiert werden, so der Landrat.