Lebenshilfe braucht mehr Mitglieder

WETZLAR/BRAUNFELS - Die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg kümmert sich um 1806 Personen mit Beeinträchtigungen. Damit ist die Lebenshilfe einer der großen Arbeitgeber der Region. "Unser gemeinsames Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe", sagte die Aufsichtsratsvorsitzende Martina Winter (Wetzlar) bei der Mitgliederversammlung vor rund 50 Teilnehmern in den Räumen der Lebenshilfe-Werkstatt "Florentine" in Braunfels.

Weil sich einige Mitarbeiter nicht gegen Corona hätten impfen lassen, habe die Lebenshilfe auch Mitarbeiter entlassen. "Schade, denn dadurch geht Wissen verloren", sagte Winter.

In vergangenen drei Jahren rund 100 Mitglieder verloren

Aktuell beschäftige das Werk in Wohngruppen, Werkstätten und in der Verwaltung 951 Mitarbeiter, darunter 104 geringfügig Beschäftigte. Derzeit habe die Lebenshilfe 1319 Mitglieder, rund 100 weniger als vor drei Jahren.

Unklar sei bisher der Begriff "Mitarbeiter" gewesen: "Ist damit das Personal gemeint oder die Menschen, die in den Werkstätten arbeiten?" Einige Werke benutzten für die behinderten Menschen den Begriff "Klienten". Doch der gefalle ihr nicht. Die Lebenshilfe habe sich entschieden, von "Hauptpersonen" zu reden, "Hauptperson, das ist der Mensch mit Beeinträchtigung", sagte Winter.

Neben Corona seien die gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel eine Herausforderung für das Werk mit seinen Werkstätten an den Standorten Aßlar, Löhnberg, Braunfels und Wetzlar.

Vorstandsvorsitzender Thomas Bauer sagte, dass der Bedarf der betreuten Personen sich verändere und Normen, Regeln und Gesetze komplexer würden, etwa das Eingliedern nach dem Bundesteilhabegesetz und das Bundesleistungsgesetz. Zudem müssten Finanzierungskonzepte entwickelt werden. Erleichtert war Bauer, dass der Landeswohlfahrtsverband (LWV) die gestiegenen Energie- und Fahrtkosten übernehme. Der wegen Corona eingerichtete Krisenstab werde erweitert, um sich vorzubereiten auf "Krisen, die uns noch erreichen".

In den kommenden Jahren werden viele Mitarbeiter in den Ruhestand treten. "Wir brauchen mehr Mitglieder, müssen aber auch junge Menschen in die Arbeit holen, damit der Mensch mit Behinderung seine Chance zur Teilhabe bekommt", sagte Bauer.

Auch die Werkstatt "Florentine" befinde sich in einem Umwandlungsprozess. In der Tagesförderstätte werden 15 weitere Betreuungsplätze geschaffen. In der Wetzlarer Sophienstraße, zuletzt Bildungszentrum, hat die Lebenshilfe ihre Büros für die ambulanten Dienste wie "Offene Hilfen", "Schulbegleitender Dienst" und "Betreutes Wohnen" zusammengeführt.

Bauer und Winter wollten rund 40 Mitglieder für 25- und 40-jährige Treue zur Lebenshilfe auszeichnen. Angesichts der anhaltenden Pandemie war nur Hans Peter Poborsky (Garbenheim) gekommen, um die Ehrung persönlich in Empfang zu nehmen.

Aufsichtsrats-Vize Thorsten Pauli sagte, dass die Lebenshilfe trotz der Gelder vom LWV und anderen Trägern weiter auf Spenden angewiesen sei. Er dankte dem Förderverein, der 2021 rund 100.000 Euro an Spendengeldern eingeworben habe.

Bauer berichtete von Veränderungen im Vorstand: Eine Vakanz im Bereich Wohnen sowie Herausforderungen durch Inklusionsbestrebungen hätten zum Zusammenlegen mehrerer Funktionen geführt. Sebastian Ziegler, bislang Vorstand Arbeit, ist nun für die drei Bereiche Arbeit, Wohnen, Leben zuständig.

Ende des Jahres wird Gabi Stein, seit 2018 Vorstand Kinder, nach über 35 Jahren in der Lebenshilfe in den Ruhestand treten. Bauer stellte die 51-jährige Bewegungstherapeutin Martina Strube aus Marburg als Nachfolgerin vor.

Strube möchte von Marburg in alte Heimat zurückziehen

Der Bereich Kinder umfasst die Peter-Härtling-Schule in Wetzlar, das Autismuszentrum, den schulbegleitenden Dienst, die Kindertagesstätten in Weilburg und Wetzlar, die Frühförderung sowie die offenen Hilfen für Kinder und Jugendliche.

Strube leitet derzeit eine Einrichtung für 54 Kinder und Jugendliche mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Marburg. "Ich freue mich, die Vorstandstätigkeit zu übernehmen, und will wieder nach Solms zurückziehen", sagte die 51-Jährige.