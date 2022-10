Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg: Tombola für guten Zweck

Präsentieren im Bistro der Lebenshilfe am Wetzlarer Eisenmarkt die Weihnachtslose: die beiden Mitarbeiterinnen Sabrina Weidmann (links) und Launora Pamaj. Foto: Michael Schmutzer-Kolmer

WETZLAR/WEILBURG - Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und all seine Folgen. Die Sorgen und Ängste der Menschen wachsen, das merken auch diejenigen, die Spenden sammeln oder auf Spenden angewiesen sind. Mit einer Weihnachtstombola will der Förderkreis der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg nach dem Kartoffelfest und dem geplanten Adventskonzert jetzt einen neuen Weg ausprobieren.

Mit einer Weihnachtstombola hat sich der Förderkreis um seinen Vorsitzenden Stephan Hofmann Gedanken gemacht, wie man auch unabhängig von Kontaktbeschränkungen, wie sie während der Pandemie gegeben waren, eine Aktion für die Lebenshilfe und deren Unterstützer ins Leben rufen kann.

"Leider mussten wir in den vergangenen beiden Jahren jedoch leidvoll erfahren, dass eine langfristige Planung aufgrund der Umstände nicht möglich ist und dass eine plötzliche Verschärfung der Situation uns gezwungen hat, alles wieder über den berühmten ,Haufen' werfen zu müssen. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, eine corona-unabhängige Aktion in Betracht zu ziehen", sagt Hofmann und hofft auf viele Unterstützer der Los-Aktion.

Der Förderkreis hat zahlreiche Preise mit lokalen Unterstützern gesammelt, die es zu nun zu gewinnen gibt. Hauptgewinn ist beispielsweise ein E-Roller von Vespa im Wert von fast 7000 Euro, ein E-Mountainbike, Outdoor-Möbel, zwei Parkbänke aus der Holzwerkstatt der Lebenshilfe und viele weitere Preise wie Gutscheine und VIP-Karten für den TV Hüttenberg.

Lose für 2,50 Euro das Stück gibt es ab sofort bis Weihnachten in Wetzlar im Bistro der Lebenshilfe am Eisenmarkt 10, Foto Sircoulomb in der Silhöfer Straße 23, Tabak Rauch in der Langgasse 27 und die Tourist-Information am Domplatz 8.

Das Ziel des Förderkreises: alle 15.000 Lose bis Weihnachten verkaufen. Der Reinerlös der gesamten Aktion geht dann an die verschiedenen Einrichtungen und Bereiche, die zur Lebenshilfe Wetzlar/Weilburg zählen.

Ziehung der Gewinner ist für den 12. Januar geplant