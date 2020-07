Lebenslange Haft für mutmaßlichen Wetzlarer Todesschützen gefordert

Staatsanwalt, der Vertreter der Nebenklage und der Verteidiger forderten am Donnerstag einhellig, dass der 28-jährige Haupttäter lebenslang hinter Gitter kommen soll. Archivfoto: Steffen Gross

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/LIMBURG - Drei Plädoyers, dreimal lebenslänglich: Im Prozess um den Mord im Magdalenenhäuser Weg haben am Donnerstag sowohl der Staatsanwalt als auch der Anwalt der Nebenklage sowie der Verteidiger eine lebenslange Haftstrafe für den 28-jährigen mutmaßlichen Todesschützen gefordert. Das Urteil der Limburger Richter unter Vorsitz von Andreas Janisch wird noch an diesem Nachmittag erwartet.

Für keinen der Prozessbeteiligten bestehen mehr Zweifel daran, dass der Hauptangeklagte am 1. September 2019 die tödlichen Schüsse auf den Bad Kreuznacher Gastronom Hasan Yildiz abgegeben hatte.

Der 28-Jährige hatte gleich zum Auftakt des Verfahrens Ende Mai sämtliche Schuld auf sich genommen. Als Motiv nannte er Rache für den Doppelmord an seinem Großvater und seinem Onkel, die am Tag des türkischen Referendums am 16. April 2017 in einem Wahllokal im Dorf Yabanardi in der Osttürkei erschossen wurden. Der damalige Täter soll der Bruder des in Wetzlar getöteten Hasan Yildiz gewesen sein.

Bevor am Donnerstagvormittag die Plädoyers gehalten wurden, war das Verfahren gegen den 28-Jährigen abgetrennt worden. Gegen die beiden 27 und 38 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen soll weiter verhandelt werden. Ursprünglich lautete der Vorwurf gegen die drei Männer auf gemeinschaftlich begangenen Mord.