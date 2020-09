"Lebensmut leben" spendet Vermögen

Bei der Spendenübergabe (v. l.): Petra Gießler mit Charly, Carmen Storbakken, Kornelia Straub-Kuri mit Lotte, Beate Hartmann-Lapp und Hospiz-Geschäftsführerin Monika Stumpf. Foto: Hospiz Mittelhessen

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Nach dem frühen Tod von Andrea Lapp-Schreiber, Initiatorin und Gründerin des Vereins "Lebensmut leben", wurde dessen Arbeit durch Auflösung beendet und das Vereinsvermögen in Höhe von 4434,64 Euro wie festgelegt an Charly&Lotte, die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche der Hospiz Mittelhessen gGmbH, übergeben.

Die engagierte Heilpraktikerin hatte den Verein 2017 mit 23 Gleichgesinnten gegründet, um Menschen zu unterstützen, die aufgrund einer chronischen Krankheit oder einer Lebenskrise verzweifelt oder hoffnungslos sind. Selbst erkrankt, erlebte sie den Behandlungsalltag und die schwierige Einflussnahme auf die Therapie. Das brachte sie auf die Idee, Patienten, aber auch Angehörige zu unterstützen, ihnen neuen Lebensmut zu geben, um sie nicht an den plötzlichen Anforderungen zerbrechen zu lassen.

Praktische Hilfe, Veranstaltungen, Spaziergänge, Fahrdienste oder auch einfach nur Gesellschaft, in der man auch mal wieder lachen konnte, gehörten dazu. "Alles, was erkrankten Menschen und deren Familien neuen Lebensmut gibt, lag uns am Herzen", fasste die Zweite Vorsitzende Kornelia Straub-Kuri zusammen, die zusammen mit Beate Hartmann-Lapp und Andreas Ehemann Heinz Schreiber zum Haus Emmaus gekommen war, um die Spende zu übergeben.

"Der Verein lebte durch Andrea und wir konnten einfach niemanden finden, der ihn weiter trägt, doch es wäre schön, wenn sich ein neues Zugpferd für die wirklich gute Idee findet, deren Gerüst noch vorhanden ist", wünscht sich Heinz Schreiber. "Wir waren selbst im Verein vernetzt, der mit viel Herzblut arbeitete, und freuen uns riesig über diesen 'warmen Regen', der uns ein gutes Stück in der Ausbildung von Trauerbegleitern weiter bringt", so Petra Gießler, die Charly&Lotte koordiniert.