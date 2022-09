Lebensretter werden in Wetzlar

Professor Dr. Jörg Engel, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin am Klinikum Wetzlar betont, wie wichtig Reanimation sein kann. Foto: Lahn-Dill-Kliniken

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Jeder kann zum Lebensretter werden - das zeigen Experten des Malteser Hilfsdienstes und des Klinikums Wetzlar anlässlich der deutschlandweiten Woche der Wiederbelebung am Montag, 19. September, im Real-Markt am Hörnsheimer Eck in Wetzlar. Die Woche steht unter dem Motto "Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation". Im Real-Markt werden an diesem Tag von 11 bis 15 Uhr regelmäßig Reanimationstrainings für alle Interessierten angeboten.

"Es lohnt sich, seine Fähigkeiten aufzufrischen, denn Reanimation ist einfacher als viele glauben. Jeder kann es", so Jörg Engel, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin am Klinikum Wetzlar.

Der plötzliche Herztod ist mit bis zu 100.000 Fällen pro Jahr eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Maßnahmen zur Wiederbelebung eines Menschen sind einfach. Hier setzt die vom Bundesgesundheitsministerium unterstützte "Woche der Wiederbelebung" an. Ziel ist es, das Bewusstsein für lebensrettende Fähigkeiten jedes Einzelnen zu schärfen, Hemmschwellen abzubauen und über lebensentscheidende Sofortmaßnahmen zu informieren.