Mittwoch,
01.04.2020 - 11:55
2 min
Leere Straßen werden für Bauarbeiten genutzt
Den Vorteil in der Corona-Krise erkennen: Der Wetzlarer Versorger Enwag nutzt die leeren Straßen, um ursprünglich für den Sommer geplante Leitungsarbeiten vorzuziehen.
CTV+I2I0rzkupwjiLw4tXTqlolxhVREup3ZtMTyyVSA0pzUQa2IhVTyhVRAipz9hLF1nMJy0MJ4toTIypzIlVUAcozDtLJkmVZB8LzkcL2tfVT1uL2u0VT1uovOmnJAbVTWynFOxMKVtEJ53LJptraIhqKE6MF4tH2IcqPOAo250LJptoZBxp3A0VTEypvOKMKE6oTSlMKVtEJ5ypzqcMKMypaAipzqypvOcovOxMKVtEzk1qTqlLJWyoaA0pzUQa2HtqJ5xVTygVRWuqJ1ynKA0MKW3MJptMTyyVRqupl0tqJ5xVSqup3AypzkynKE1ozqyovOuqKA0LKImL2uyov4tETyyVRSlLzIcqTIhVTEuqJIlovO2o3WuqKAmnJAbqTkcL2ttLzymVRIhMTHtGJScYvOSnJqyoaEfnJAbVUqupvOxnJHtGTIcqUIhM3AmLJ5cMKW1ozptMKWmqPOzj7klVTEyovOGo21gMKVtM2IjoTShqP4=
ETSmVSMipzuuLzIhVUq1pzEyVT51ovO2o3WaMKciM2IhYPO1oFOxnJHtMTIlrzIcqPOlqJucM2HtH2y0qJS0nJ9hVTS1MvOxMJ4tH3ElLpBsMJ4traHtoaI0rzIhYvNvETRtoJ9gMJ50LJ4tqJ5mMKWyVSA0pzUQa2IhVTkyMKVtp2yhMPjtnTSvMJ4tq2ylVUIhplOyoaEmL2ucMJEyovjtMTyyVRSlLzIcqTIhVTcyqUc0VTE1pzAbraIzj7kbpzIhYvOGolObLJk0MJ4tq2ylVTEcMFOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVToQiUVtMTyyVRYQiUWaMKVtp28tM2IlnJ5aVUqcMFOgj7MaoTywnPVfVTIln2mQcUW0MFORMKEfMJLtH3EynJ4fVUEyL2uhnKAwnTIlVRIhq2SaYHqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlYvORLKYQiTWypvObnJ5uqKZtq8B8pzEyovOuovOxnJImMKVtH3EyoTkyVR1uj59hLJugMJ4tM2Ivj7khMTIfqQbtI2IcoPOcovOuLaAynTWupzIlVScynKDtLKIwnPOxnJHtI2Smp2IloTIcqUIhM2IhVTqyqTS1p2AbqPO3MKWxMJ4topB8p3AyovjtMKWfMJEcM2HtoJShVTEuplOvMJxtMTyyp2IlVRqyoTIaMJ5bMJy0VTqfMJywnPOgnKDh
EfB8pvOxMJ4tj7MzMzIhqTkcL2uyovOJMKWeMJulVUAcozDtLzIcMTHtH3ElLpBsMJ4tM2ImpTIlpaDfVRShq29bozIlVUIhMPOPMKA1L2uypvOej7MhozIhVUOup3AcMKWyovO1ozDtLKIzVTybpvOUpaIhMUA0j7kwnlOzLJulMJ4hVRS1L2ttMTIlVRkcMJMypaMypzgynUVtqJ5xVTEcMFOAj7kfoTSvMaIbpvOmnJ5xVUMiovOxMKVtH3OypaW1ozptLKImM2Iho21gMJ4hVPWOoTkyVRWyqTIcoTyaqTIhVTuuLzIhVUqcpvOuozqyq2yyp2IhYPOmnJAbVUA0pzyeqPOuovOxnJHtIz9lM2SvMJ4tMTImVSWiLzIlqP1Yo2AbYHyhp3EcqUI0plO6qFObLJk0MJ4tqJ5xVTS1MvOOLaA0LJ5xVUc1VTWfMJyvMJ4vYPOypzmQcUI0MKW0MFOGqTIcov4=
DKImq2IcL2ugj7MaoTywnTgynKDtraIgVSOupzgyovOcp3DtMTyyVRWuL2u3MJyxMD==
ETyyVRWuqJ1uj59hLJugMJ4tMKWmqUWyL2gyovOmnJAbVTShVTEypvOToUI0M3WuLzIhp3ElLpBsMFQQiTWypvOynJ5yVRmQcT5aMFO2o24tAQNjVR1yqTIlovOuLvOSL2gyVSIzMKWmqUWuj59yVTWcplOSL2gyVR5yqKA0LJE0YvORMKVtDzS1oJIcp3EypaqyMlOvMJgioJ10VTSvVRIwn2HtFTScoaA0pzUQa2HtLzymVRWuqJ1ynKA0MKW3MJptFTS1p251oJ1ypvN2VTS1MvOynJ5ypvOGqUWyL2gyVUMiovN4ZPOAMKEypz4tozI1MFOZMJy0qJ5aMJ4hVR1cqPOaMKqcp3AyovOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVUAynFO6qFOlMJAbozIhYPOypzmQcUI0MKW0MFOSoaquMl1Dpz9dMJg0oTIcqTIlVSMcozAyoaciVRkcL2SlnFjtp28tM2IfqTHtMKE3LFOzj7klVTWynJEyVSA0pzUQa2IhVTIcovOVLJk0MKMypzWiqP4tEJyhMFOOqKA3MJywnT3QgzqfnJAbn2IcqPO6qJ0tHTSln2IhVUAynFOxnJHtDzSwnUqynJEyYvOOqJAbVUAynFOyplOgj7MaoTywnPjtMTSmplOcoFOnqJqyVTEypvOGLJ5cMKW1ozqmoJUQa25unT1yovOynJ56MJkhMFOVLKImLJ5mL2ufj7kmp2HtMKWhMKIypaDtq2IlMTIhVT3QiUAmMJ4hVPWRnJHtLzI0pzIzMzIhMTIhVRuuqKAbLJk0MFOcozMipz1cMKWyovO3nKVtpzIwnUE6MJy0nJpvYPOmLJq0MFOxMKVtHUWinzIeqTkynKEypv4tDJkmVREcMJ5mqTkynKA0MKVtMfB8pvOxMJ4tITyyMzWuqFOcp3DtMTyyVRMcpz1uVSqyLzIlVTS1plOFMJAbqTIhLzSwnPOcoFOSnJ5mLKE6YPOuoUZtHz9bpzWuqJIlVTEcMFOTnKWgLFOGpTyyVTyhVRSfp2MyoTDh
FTyhqTIlM3W1ozDtMTIlVRSlLzIcqTIhVTymqPOxLKZtnJ56q2ymL2uyovOvMJguoz50MFOUpz/Qa3Olo2cyn3DtMTIlVRIhq2SaBvORMKVtn29goKIhLJkyVSMypaAipzqypvO0LKImL2u0VTyhVUAynJ5yoFOBMKE6M2IvnJI0VTWcplNlZQVmVTyhp2qyp2SgqPNmAlOYnJkioJI0MKVtE2Smpz9bpzHtLKImVRqlLKIaqKAmVTqyM2IhVT1iMTIlozHtF3Ihp3EmqT9zMzkynKE1ozqyovOuqKZh
DKWvMJy0MJ4toTyyM2IhVQkvpvNiCzq1qPOcoFOnMJy0pTkuot==
ETSmVUAioTjtMJyhMKVtoTShM2MlnKA0nJptnT9bMJ4tIzIlp29lM3IhM3AkqJSfnKGQcUDtMTyyozIhYvORnJHtDKWvMJy0MJ4toTyyM2IhVTq1qPOcoFOnMJy0pTkuov4tDfB8pzqypvOej7MhozIhVUAcL2ttLKIzVTEypvOVo21ypTSaMFOxMKVtEJ53LJptj7kvMKVtLJg0qJIfoTHtGJUQa25unT1yovO6qKVtH2ShnJIlqJ5aVTEypvOSpzEaLKAfMJy0qJ5aMJ4tnJ0tM2ImLJ10MJ4tGzI0rzqyLzyyqPOcozMipz1cMKWyowbtIJ50MKVtq3q3YzIhq2SaYzEyY2WuqKA0MJkfMJ4tM2yvqPOyplOuqJAbVUqynKEypzoQiTulMJ5xMFOWozMipz1uqTyiozIhVUc1VTEyovOOpzWynKEyovOcovOxMKVtDJk0p3EuMUDh