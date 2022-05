Lehrer bedrängt Schülerin über Instagram

Vor Amtsgericht Wetzlar muss sich ein Lehrer verantworten, der eine Schülerin über soziale Medien bedrängt hat. Archivfoto: Reimund Schwarz)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein Wetzlarer Lehrer hat eine Abiturientin bedrängt, eine Beziehung zu ihm aufzunehmen. Dabei drohte er ihr über die sozialen Medien. Der Fall landete jetzt vor dem Amtsgericht Wetzlar. Die Staatsanwaltschaft warf dem 42-Jährigen vor: "Sie haben die Schülerin durch zwei Handlungen rechtswidrig durch Bedrohung zu einer Beziehung genötigt und dabei ihre Amtsstellung als Lehrer missbraucht."

Über Snapchat und Instagram habe der Lehrer der Schülerin Komplimente und Liebeserklärungen gemacht. Dabei drohte er ihr mit einer Verschlechterung ihrer Noten im Abitur. Zudem werde er sich umbringen, wenn sie seine Liebe nicht erwidere. Wegen dieser Drohungen sah sich die Schülerin genötigt, den Kontakt zu ihrem Lehrer aufrecht zu erhalten.

Nach der schriftlichen Abiturprüfung hat der angeklagte Pädagoge einer anderen Schülerin die Zeugnisnote der Geschädigten zugeschickt und auch die schriftliche Begründung ihrer Bewertung. Damit habe er Privatgeheimnisse verletzt. Der Lehrer räumte die Taten vollumfänglich ein: "Es stimmt. Ich bereue zutiefst." Zur Erklärung führte er in seiner Einlassung aus, dass er sich zuvor von seiner Freundin getrennt hatte und keinen Rückhalt in der Familie gefunden habe. Zudem habe die Corona-Pandemie zu seiner Isolation beigetragen. "Ich erkenne mich in den Handlungen nicht wieder", sagte der Pädagoge. Die Schülerin meldete den Vorfall der Schulleitung, worauf der Lehrer beurlaubt und danach an eine andere Schule versetzt wurde.

Richterin Michaela Friedrich-Rödig verlas die Bescheinigung einer Psychologin, die der Lehrer seit den Vorfällen aufsucht. Darin heißt es, der Mann habe inzwischen sein Verhalten geändert.

Verfahren gegen Geldauflage eingestellt

Ohne auf die Staatsanwaltschaft zu warten, schlug die Richterin vor, das Verfahren vorläufig einzustellen, gegen eine Auflage von 3000 Euro, zahlbar in Raten von je 500 Euro. Dem stimmten Staatsanwaltschaft, der Angeklagte und dessen Anwalt Frank Richtberg zu. Damit war die Verhandlung in knapp 20 Minuten beendet.

Friedrich-Rödig wies darauf hin, dass das Verfahren endgültig zum Abschluss gekommen sei, wenn die Summe bei der Gerichtskasse eingegangen ist. Diese lässt das Geld einer gemeinnützigen Organisation zukommen.

Für den Lehrer ist damit die Sache noch nicht aus der Welt. Es wartet noch ein Disziplinarverfahren auf ihn, das so lange ausgesetzt ist, bis das Urteil des Gerichtes gültig ist.