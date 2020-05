Leica-Auktionshaus rechnet mit Millionenerlös

Sie ist eine der Attraktionen der Auktion am 13. Juni: die Leica M2 black paint Walker Evans. Foto: Welkovits/Leitz Photographica Auction

Wetzlar (red). Die 36. Kamera-Auktion mit über 400 Losen des renommierten Auktionshauses "Leitz Photographica Auction" am Samstag, 13. Juni, lässt angesichts vieler bedeutender Stücke und besonderer Sammlerobjekte erneut spannende Bietergefechte erwarten. Ein großer Teil des Angebotes kommt wie immer aus dem Hause Leitz/Leica.

Zu den Spitzenlosen gehört die Leica M2 black paint des berühmten Fotografen Walker Evans. Ihr Schätzpreis liegt zwischen 40 000 und 50 000 Euro, erläuterte eine Sprecherin der Presseagentur. Walker Evans war ein amerikanischer Fotograf und Fotojournalist. Er gilt als einer der wichtigsten Fotografen des zwanzigsten Jahrhunderts. Walker Evans kaufte die Kamera 1962 und benutzte sie bis 1973. Die Kamera stammt aus dem Privatbesitz des persönlichen sowie beruflichen Assistenten von Walker Evans, der die Kamera als Geschenk erhalten hat.

Zu den weiteren Höhepunkten der Auktion gehört die Leica M2 grey paint Betriebskamera. Für sie gilt ein Schätzpreis von 400 000 bis 500 000 Euro. Im Jahr 1960 produzierte Leitz 20 grau lackierte M2-Kameras. Aus dieser Serie existieren, nach heutigem Wissensstand, nur noch circa zehn Stück. Daher ist die graue M2 eine der seltensten Leicas, die in Serie produziert wurden. Die angebotene Kamera ist ein originales Vorserienmodell der grauen M2. Mit der Seriennummer 2071 gehört sie zu einer Reihe von Leica M2 Betriebskameras mit den Seriennummern 2001 bis 2082, die zwischen 1958 und 1962 hergestellt wurden.

Eine historisch äußerst interessante Kamera ist ein Prototyp der Leica 0-Serie. Für sie liegt der Schätzpreis sogar zwischen 800 000 und einer Million Euro.

Prototyp führt technische Entwicklung vor Augen

Die berühmte Prototyp-Übergangskamera wird historisch zwischen der Ur-Leica und den ersten Serienmodellen der 0-Serie platziert. Sie ist ein sehr interessanter Hybrid, der den Fortschritt der technischen Entwicklung vom Prototyp bis zur frühen Serienkamera zeigt.

Die angebotene Kamera hat in ihrer Lebensdauer mehrere Änderungen erfahren. Sie diente wohl mehrere Jahre als Testkamera. Im Los enthalten ist die detaillierte Expertise von Ottmar Michaely. Die Bedeutung dieser Kamera in der Geschichte der Fotografie wurde von weiteren Leica Experten, darunter Paul-Henry van Hasbroeck, bestätigt.

Leitz Photographica Auction stellt auch bei dieser Auktion, in Zusammenarbeit mit der Caritas Wien, ein Los für einen karitativen Zweck zur Verfügung. Es ist ein Leica M10 Prototyp P01 zum Schätzpreis von 8000 bis 10 000 Euro. Er unterscheidet sich in vielen kleinen Details zur Serien-M10, wie der "Push"-Einstellung am ISO-Rad, dem fehlenden Frontknopf sowie im unterschiedlichen Design des Batteriefachs.