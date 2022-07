Leica Camera Group in Wetzlar mit Rekordumsatz

Das Hauptquartier der Leica Camera AG im Leitz-Park greift die Formensprache der Fotografie auf und ist selbst ein beliebtes Fotomotiv. Foto: Leica Camera AG

WETZLAR - Die Leica Camera Group vermeldet für das Geschäftsjahr 2021/2022 (1. April 2021 bis 31. März 2022) ein Rekordergebnis. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz um über 16 Prozent gestiegen und habe mit vorläufig 450 Millionen Euro das beste Geschäftsergebnis in der über hundertjährigen Unternehmensgeschichte erreicht, teilte die Leica Camera Ag in einer Presseerklärung mit.

Auch die Umsatzrendite konnte laut Matthias Harsch, CEO der Leica Camera AG, deutlich gesteigert werden. Der Hersteller von Kameras und Sportoptikprodukten habe trotz Corona-Krise und deren Auswirkungen auf Lieferketten und Retail das internationale Wachstum beschleunigen können.

Wesentliche Faktoren für das Wachstum seien der konsequente Ausbau des globalen Vertriebs- und Retail-Netzwerkes sowie des Onlinegeschäfts gewesen. Mit der Neuausrichtung des US-Geschäftes und der Neugründung von Länderorganisationen im Mittleren Osten und in Skandinavien habe das Unternehmen sein Geschäft in strategisch wichtigen Premiummärkten weiter gefestigt. "Wir sind überzeugt, dass unsere Produkte 'made in Germany' dem wachsenden Konsumentenbedürfnis nach hochwertigen, nachhaltigen Marken entsprechen und wir mit neuen Produktkategorien verstärkt auch jüngere Zielgruppen für die Welt der Leica Fotografie begeistern", erklärte Harsch.

Neue Standards bei der Qualität setzen

Mit der jüngsten Ankündigung einer strategischen Partnerschaft im Bereich der Kameraentwicklung mit Xiaomi, einem der weltweit führenden Unternehmen für Smartphones, verstärke das Unternehmen seine Aktivitäten in zukunftsorientierte Technologiefelder. Ziel der Technologiepartnerschaft zwischen Leica und Xiaomi sei die Definition neuer Qualitäts- und Performancestandards im Umfeld der Smartphone-Fotografie.

Die Leica Camera AG mit Hauptsitz in Wetzlar und einem zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão in Portugal verfügt über ein weltweites Netzwerk eigener Länderorganisationen und Leica Retail Stores.