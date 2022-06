Leica-Kamera in Wetzlar für 14,4 Millionen Euro versteigert

Die hundert Jahre alte Leica 0-Serie Nr. 105 wechselte am Samstag für 14,4 Millionen Euro den Besitzer. Foto: P. Weinhofer

WETZLAR - Bei der Leitz Photographica Auction hat am Samstag im Leitz-Park in Wetzlar eine sehr seltene Leica-Kamera für die Summe von 14,4 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Nach Veranstalterangaben sei das versteigerte Exemplar nun die teuerste Kamera aller Zeiten.

Schon im Vorfeld der Auktion war klar, dass bei der 40. Ausrichtung der Versteigerung ein besonderer Fotoapparat unter den Hammer kommen würde. Die Leica 0-Serie Nr. 105 ist laut Veranstalter 100 Jahre alt und zählt zu den ersten jemals hergestellten Kleinbildkameras der Welt. Zudem stamme sie aus prominentem Vorbesitz. Die 105 gehörte Oskar Barnack, der kurz vor dem Ersten Weltkrieg die "Liliput-Kamera", den Prototyp der Leica und somit der Kleinbildkamera per se, konstruiert hatte. Barnack hielt mit der 0-Serie Nr. 105 zahlreiche Motive aus seinem Familienleben fest. Die Erfahrungen, die er dabei sammelte, ließ er in die weitere Entwicklung des Fotoapparats und seiner Folgemodelle fließen. Auf der Oberseite des Suchers der 105 ist Barnacks Name eingraviert.

Die hundert Jahre alte Leica 0-Serie Nr. 105 wechselte am Samstag für 14,4 Millionen Euro den Besitzer. (Foto: P.Weinhofer)

Die historische Bedeutung dieser Kamera und ihr direkter Bezug zu Barnack spiegelten sich auch in ihrem vorab festgelegten Schätzpreis von zwei bis drei Millionen Euro wider. Die bislang teuerste Kamera der Welt war 2018 für 2,4 Millionen Euro versteigert worden.

Die zweimal pro Jahr stattfindende Leitz Photographica Auction gilt laut Veranstalter als weltweit größte und renommierteste Versteigerung für Vintage-Kameras und andere optische Geräte.