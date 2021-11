Leica von 1957 bringt 1,2 Millionen

1,2 Millionen Euro legt ein anonymer Bieter für die "Leica MP black paint no. 55"aus dem Jahr 1957 auf den Tisch. Foto: Leica

WETZLAR/WIEN - Vintage-Kameras von Leica sind in Wien versteigert worden. Leica-Camera-Classics, eine Tochter der Leica-Camera AG aus Wetzlar, richtete die 39. "Leitz Photographica Auction" aus.

Seit knapp 20 Jahren lockt die - nach Angaben von Leica - weltweit größte Versteigerung von Vintage-Kameras Sammler und Anleger an und dient als Gradmesser für die Preisentwicklungen historischer Fotoapparate.

Für 1,2 Millionen Euro wechselte die "Leica MP black paint no. 55" aus dem Jahr 1957 den Besitzer, der Schätzpreis lag nach Leica-Angaben bei 300 000 bis 350 000 Euro.

Insgesamt 488 Lose kamen im Wiener Hotel Bristol unter den Hammer. Bieter aus über 100 Ländern nahmen teil. Die Auktionsposten reichten von Sondereditionen historischer Kameras bis zu Werbetafeln aus den 1920ern. Fabrikate verschiedenster Hersteller wurden versteigert. Vor allem die Nachfrage nach schwarzlackierten Vintage-Leica-Kameras sei enorm.

"Diesen Trend beobachten wir nun schon seit einigen Jahren", erklärt Alexander Sedlak, Geschäftsführer von Leica-Camera-Classics. "Bei der 'Leitz Photographica Auction 38' im Juni erzielte eine 'Leica IIIg Schwarzlack' mit 408 000 Euro inklusive Premium mehr als das Zehnfache ihres Schätzwerts." Eine "Leica M3 black paint First Batch" aus dem Jahr 1959 kam für 264 000 Euro unter den Hammer. Der Schätzpreis hatte 60 000 bis 70 000 Euro betragen.

Auch seltene Objektive erzielen oftmals hohe Preise, wissen die Experten von Leica-Camera-Classics. Das "Summarit M 1.4/5 cm First One Prototype Nr. A" aus dem Jahr 1958 (Schätzpreis 120 000 bis 140 000 Euro) wurde für 264 000 Euro versteigert. Für den guten Zweck wurde diesmal ein Prototyp einer Leica-Sonderedition versteigert. 2019 für das 100-jährige Jubiläum der "American Society of Cinematographers" angefertigt, erzielte die "Leica M10-P ASC 100 Edition" 15 600 Euro.

Der Erlös geht an "Licht ins Dunkel". Das Team von Leica-Camera-Classics nimmt bereits jetzt Kameras für die nächste Versteigerung im Juni 2022 entgegen.