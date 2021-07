Leser-Erinnerungen zum Wetzlarer Ochsenfest

Auf dem Ochsenfest 1952 posieren der damals vierjährige Wolfgang Haber mit seiner Mutter Marianne, geborene Haber. Sie ist die Tochter von Ludwig Hövels, einem ehemaligen Schwimmsportler aus Wetzlar. "Der Besuch des Ochsenfestes war für uns Kinder immer ein Höhepunkt", schreibt Haber und "grüßt aus der Hessentagsstadt Haiger." Foto: Wolfgang Haber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Klang von Blasmusik, das Geschrei von Jugendlichen in den wild rotierenden Fahrgeschäften oder eine der unzähligen Präsentationen auf der Gewerbeschau: So ungefähr hätte sich die Geräuschkulisse im Wetzlarer Finsterloh in den vergangenen Tagen und vor allem an diesem Wochenende angehört, wenn, ja wenn da nicht Corona wäre.

Lesen Sie auch: Hochstraße Wetzlar: Entscheidung in Wiesbaden gefallen

Erst von 2020 auf 2021 und jetzt erneut geschoben - auf die 66. Auflage des Ochsenfestes müssen wir weiterhin warten. Die Wetzlarer und alle Besucher des größten Volksfests in Mittelhessen, das alle drei Jahre stattfindet, lassen sich aber nicht unterkriegen. Wir haben unsere Leser aufgerufen, in ihren Archiven zu kramen und uns ihre persönlichen Ochsenfest-Erinnerungen zu schicken.

Fotos Auf dem Ochsenfest 1952 posieren der damals vierjährige Wolfgang Haber mit seiner Mutter Marianne, geborene Haber. Sie ist die Tochter von Ludwig Hövels, einem ehemaligen Schwimmsportler aus Wetzlar. "Der Besuch des Ochsenfestes war für uns Kinder immer ein Höhepunkt", schreibt Haber und "grüßt aus der Hessentagsstadt Haiger." Foto: Wolfgang Haber "Meine Favoriten waren meistens die Tiere und Vorführungen hinter den Kulissen", schreibt Michael Schaub zu dieser Aufnahme vom 4. Juli 2014. "Oft waren sie ungewohnt wie die Kuhpediküre, mal bekannter wie der Hufschmied, und manchmal hat eine Kuh einen auch nur bettelnd nach Heu außerhalb ihrer Reichweite angeschaut." Foto: Michael Schaub Dieses Foto aus dem Jahr 1964 zeigt (v. l.) Heidrun Bepler (damals noch Launhardt), ihren heutigen Ehemann Werner Bepler und (r.) Rosita, damals noch Launhardt, zusammen mit dem "Eisbären". Der wurde zu jener Zeit - mitten im Sommer - sehr gern als schmückendes Beiwerk genommen. "Wir kannten uns zu diesem Zeitpunkt gerade einmal vier Wochen. Es ist und bleibt eine wundervolle Erinnerung. Vielleicht interessiert es, dass dieses Fest schon immer traditionell war und zu Wetzlar gehört", schreibt Heidrun Bepler. Foto: Heidrun Bepler Dieses Foto mit Blick auf das Ochsenfestgelände ist am 9. Juli 2017 bei einem Rundflug mit dem Motorsegler D-KOMH entstanden, schildert Monika Tetzner aus Butzbach. Foto: Monika Tetzner Die DLRG Ortsgruppe Wetzlar nimmt mit dem Rettungswagen am Ochsenfestzug 1967 teil. "Ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Kamerad in voller Taucherausrüstung auf dem Boot saß und schwitzte. Zur Abkühlung haben Anwohner der Umzugsstrecke Eimer mit Wasser gebracht", berichtet Gudrun Eckhard. Foto: Gudrun Eckhard "Das Bild habe ich am 7. Juli 2006 gemacht. Handys waren ja 2006 durchaus noch nicht üblich. Deshalb war es für mich überraschend, diesen Schnappschuss machen zu können", erläutert Erich Hofmann aus Hüttenberg. Foto: Erich Hofmann "Ochse zum Reiten", kommentiert Dieter Korzer aus Wetzlar diesen Schnappschuss. Foto: Dieter Korzer 7

Die trösten zumindest ein bisschen darüber hinweg, dass die ganz große Sause dieses Jahr ausfallen muss. Aber aufgepasst, noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Der Vorstand des ausrichtenden Landwirtschaftlichen Vereins trifft sich an diesem Wochenende, um zu schauen, was vielleicht dieses Jahr noch möglich ist. Ob "Kälbchen"- oder Museumsfest doch noch eine Chance haben? Wir werden berichten.