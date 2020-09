Leserumfrage: Was halten Sie vom Kindergeldbonus?

Jetzt teilen:

Seit Montag wird der Corona-Kinderbonus an alle kindergeldberechtigten Eltern gezahlt. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber ob er wirklich hilft? Da gehen die Meinungen auseinander.

Jenny Brennecke (25) aus Rechtenbach: "Der Kindergeldbonus ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich bin vor allem froh, dass meine Kinder zu Zeiten von Corona einen Kindergartenplatz bekommen haben. Trotzdem denke ich, dass 300 Euro zu wenig sind, um die Lasten für Familien auszugleichen. Niemand weiß, wie nervenaufreibend die nächsten Monate noch werden könnten."

Ulrike Metzger (41) aus Wetzlar (Foto: Julia Wojcik )

Ulrike Metzger (41) aus Wetzlar: "Auf Dauer wird der Kindergeldbonus den Familien wahrscheinlich wenig nützlich sein. Der Kindergeldzuschlag ist ein Anfang in die richtige Richtung. Durch Corona haben viele ihren Job verloren, wodurch ihnen ein großer Teil ihres Einkommens weggebrochen ist. Ich bin froh über die Unterstützung, aber ein einmaliger Bonus hilft uns wenig."

Edgar Röhrig (70) aus Aßlar (Foto: Julia Wojcik )

Edgar Röhrig (70) aus Aßlar: "Meine Tochter hat Kinder, und von ihr weiß ich, dass sie wegen Corona unter Einschränkungen leiden mussten. Ich finde es gut, dass Familien in den schweren Zeiten mit einem Kindergeldbonus unterstützt werden. Auch wenn es nur ein einmaliger Bonus ist, wird er die Familien mit Kindern ein wenig unterstützen können."

Herbert Gregor (81) aus Dornholzhausen (Foto: Julia Wojcik )

Herbert Gregor (81) aus Dornholzhausen: "Ich finde den Kindergeldbonus definitiv nützlich. Ich habe Enkel- und Urenkelkinder, denen von dem zusätzlichen Geld neue Kleidung und Schulsachen gekauft werden können. Sie werden sich auf jeden Fall freuen, wenn sie neue Sachen bekommen. Noch besser wäre es, wenn Familien über eine längere Zeit unterstützt werden könnten."

Simone Ferber (41) aus Niederwetz (Foto: Julia Wojcik )

Simone Ferber (41) aus Niederwetz: "Jetzt, wo meine Kinder wieder in die Schule gehen, fällt auf, dass Sportkleidung und -schuhe nicht mehr passen. Von dem Kindergeldbonus werde ich also neue Kleidung für meine Kinder besorgen oder es vielleicht in Weihnachtsgeschenke investieren. Wir mussten unsere Kinder alleine zu Hause betreuen, deswegen finde ich die Unterstützung angemessen."