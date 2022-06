Lesung mit Fantasy-Autorin Blazon

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Zu einer von Kälte und Frost sowie nordischen Mythen durchzogenen Lesung mit der renommierten Phantastik- und Fantasy-Autorin Nina Blazon lädt die Phantastische Bibliothek Wetzlar für Freitag, 17. Juni, ein. Die vielfach ausgezeichnete Autorin wird ihren Roman "Rabenherz und Eismund" vorstellen und gerne im Anschluss mit den Gästen in Dialog treten. Die Lesung richtet sich an jugendliche und erwachsene Freunde der literarischen Phantastik mit einem Faible für die nordische Mythologie und Märchen im Stil von Hans-Christian Andersen.

Der Eintritt zur Lesung in der Phantastischen Bibliothek, Turmstraße 20, beträgt 5 Euro. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an mail@phantastik.eu oder unter Telefon 0 64 41-4 00 10.