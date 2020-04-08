Mittwoch,
08.04.2020 - 16:45
3 min
"Lieber Dietrich ...Dein Jürgen"
Vor 75 Jahren ist Dietrich Bonhoeffer als Gegner des NS-Regimes hingerichtet worden. Autor Jürgen Werth hat in einem Buch Bonhoeffers Briefe beantwortet - ein sehr persönliches Buch, das zeigt, wie wichtig der Theologe auch in der heutigen Gesellschaft noch ist.
Jürgen WerthFoto: Jürgen Werth
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