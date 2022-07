Liebeswirren bei den Wetzlarer Festspielen

Figaro und Susann wollen heiraten, doch ihr Dienstherr Graf Almaviva will auf das "Recht der ersten Nacht" bestehen. Foto: Philipp Plum

WETZLAR - Am Mittwoch, 6. Juli, zeigt das Ensemble des Neuen Globe Theaters bei den Wetzlarer Festspielen die Komödie "Der Tollste Tag oder Figaros Hochzeit". Figaro kann es kaum erwarten: Endlich darf er seine geliebte Susanne heiraten und sein Dienstherr, der Graf Almaviva, macht dem jungen Paar sogar eines seiner unzähligen Betten zum Hochzeitsgeschenk. Doch der testosterongesteuerte Graf hat es auf Susanne abgesehen. Er hintertreibt mithilfe des Intriganten Bazillus die Hochzeitspläne und will auf das "Recht der ersten Nacht" mit der Zofe bestehen, während Figaro für ihn als reitender Bote außer Haus sein soll. Aber Figaro ist mit seinem Witz und Charme noch lange nicht am Ende. Das Komplott mit allerlei Liebeswirren, von Peter Turrini, nach Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, kommt um 20.30 Uhr im Rosengärtchen Wetzlar zur Aufführung. Karten gibt es für 28 Euro.