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Dienstag, 11.08.2020 - 12:20
2 min

Liedermacher Schmidbauer bei "Rosengärtchen live"

Traurig, aber wahr: Das Festival "Rosengärtchen live" neigt sich dem Ende zu. Last but not least kommt Werner Schmidbauer am 17. August auf die Freilichtbühne.

Kommt direkt aus dem Urlaub in Norwegen auf die Showbühne in Wetzlar: Werner Schmidbauer. Foto:Schmidbauer

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