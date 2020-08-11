Liedermacher Schmidbauer bei "Rosengärtchen live"

CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VSElLKIlnJpfVTSvMKVtq2SbpwbtETSmVRMyp3EcqzSfVPWFo3AyozsQcUW0L2uyovOfnKMyVvOhMJyaqPOmnJAbVTEyoFOSozEyVUc1YvOZLKA0VTW1qPOho3DtoTIup3Dtn29goKDtI2IlozIlVSAwnT1cMTWuqJIlVTS1MvOxnJHtEaWynJkcL2u0LfB8nT5yYvOnqFOULKA0VTymqPOypvOuoFNkAl4tDKIaqKA0VPtlZPOInUVfVRIlp2S0raEypz1covNkBP4tDKIaqKA0XF4tETIlVPOSnJ50pzy0qPOeo3A0MKDtZwxtEKIlol4tFJ5zol9HnJAeMKEmVTS1MvO3q3phpz9mMJ5aLJIlqTAbMJ5fnKMyYzEyYvOWoFOJo3WzMJkxVTWyp3EuozDtE2IfMJqyozuynKDtMfB8pvOTpzSaMJ4tLJ4tMTIhVTWyn2ShoaEyovOTMKWhp2IboJ9xMKWuqT9lYPOAqKAcn2IlVUIhMPOZnJIxMKWgLJAbMKVh
CTV+FTIlpvOGL2ugnJEvLKIypvjtH2yyVTgioJ1yovOxnKWyn3DtLKImVTEyoFOBo3W3MJqyov1IpzkuqJVtraHtVyWip2IhM8BxpaEwnTIhVTkcqzHvYPOlMJymMJ4tp29aLKVtoJy0VTEyoFOKo2uhoJ9vnJjtozSwnPOKMKE6oTSlYvORnKWyn3DtLKImVTEyoFOIpzkuqJVtLKIzVTEcMFOGnT93LfB8nT5yVP0tq2yyVTWypzIcqTIhVSAcMFOmnJAbVUMipw88Y2V+
FJAbVT5ynT1yVT1ynJ5yVRqcqTSlpzHtoJy0VTygVRAuoKOcozqvqKZtozSwnPOBo3W3MJqyovjtMT9lqPObLJWyVTywnPOdLFOaMJ51MlOnMJy0VUIhMPOAqpBsMFjtoJIcovOGo2kipUWiM3WuoJ0tVzWynFOgnKVvVTIcovO3MJ5cMlO6qFOjpz9vMJ4tqJ5xVUc1VTSeqUIuoTymnJIlMJ4hVRywnPO3MKWxMFOmnJAbMKVtrzyyoJkcL2ttMJ50p3Ouoz50VUIhMPOypzuioUDtnJ4tI2I0rzkupvOuozgioJ1yovjtnJAbVTMlMKIyVT1cL2ttp2IbpvOuqJLtoJIcovOypaA0MKZtGTy2MF1Yo256MKW0VUAynKDtMzSmqPOzj7khMvOAo25uqTIhYt==
CTV+I2yyVTuuqPOmnJAbVTEcMFODLJ5xMJ1cMFOuqJLtFJulMFOxo2AbVUAynUVtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbMJ4tFz9vplOuqKAaMKqcpzg0BvOAqKAcn2IlVTS1MvOxMKVtDfB8nT5yYPOAo2EypzS0o3VtLzIcoFOPLKyypzymL2uyovOTMKWhp2IbMJ4/CP9vCt==
GJIcovOPMKW1MvO3qKWxMFOdLFOmMJulVTSvpaIjqPO1oaEypzWlo2AbMJ4tqJ5xVUW1nUDtoz9wnPOcoJ1ypv4tETSmVTkyqUc0MFOZnKMyYHgioacypaDtnTSvMFOcL2ttLJ0tZGVhVR3QcUW6VTyhVSqcMJ4tM2ImpTyyoUDfVUc1p2SgoJIhVT1cqPOgMJyhMJ4tEaWyqJ5xMJ4tHTyjpT8tHT9foTyhLFO1ozDtGJSlqTyhVRiQcTkvMKWypv4tIJ5mMKWyVPWGj7kxMJ4tFHxgIT91pvVtq2SlVTEuoJy0VTeQcTttLzIyozEyqPjtLJkfMKWxnJ5aplOhLJAbVTWypzIcqUZtBGttqz9hVQRjZlOaMKOfLJ50MJ4tF29hrzIlqTIhYvOWoaAiMzIlovObLKE0MJ4tq2ylVTEuVT5uqZB8pzkcL2ttLKIwnPOUoZB8L2ftnJ0tIJ5aoZB8L2ffVTShMTIlMFOYo2kfMJqyovObLKDtMKZtMTRtq2ImMJ50oTywnPObj6ElqTIlVTIlq2ymL2u0Yt==
GJIcozHtI2Sfnl1GnT93YIWynJuyVPWUnKOzMJk0pzIzMzIhVvOgqKAmqTHtnJAbVT51pvOzj7klVTIcozHtHUWiMUIeqTyiovO1oaEypzWlMJAbMJ4fVTEcpzIeqPO3j6EbpzIhMPOxMKZtGT9wn2Eiq25mYvOKnKVtnTSvMJ4tM2IlLJEyVTEcMFNkZQNhVRMioTqyVTS1MzqyrzIcL2uhMKDfVTEcMFOuoFNmYvOCn3EiLzIlVTqyp2IhMTI0VUqcpzDfVTSfplOGqTSlqPOzj7klVTIcozHtoTShM2HtVxqcpTMyoUElMJMzMJ4vYH5uL2u0YPOcovOxMKVtLJAbqPOvMKAiozEypzHtEz9fM2IhVTS1plNkBPOXLJulMJ4tM2I6MJyaqPO3MKWxMJ4hVR1ioJIhqTShYPOcovOxnJImMKVtLzImo25xMKWyovOGnKE1LKEco24fVTWcovOcL2ttoz9wnPOaoZB8L2gfnJAbMKVtLJkmVUAioaA0YPOxLKAmVTywnPOxnJImMFOGMJ5xqJ5aVTIlMaIhMTIhVTuuLzHtqJ5xVTWypaIzoTywnPOuqJLtraqynFOGqTShMTWynJ5yovOmqTIbMF4=
CTV+FJ4tI2I0rzkupvOmpTyyoTIhVSAcMFOWnUVtDfB8nT5yoaOlo2qlLJ1gVPWvMJxtoJylVv4tI2SmVTEupzLtMTSmVSO1Lzkcn3IgVTWynFNvHz9mMJ5aj6ElqTAbMJ4toTy2MFVtMKW3LKW0MJ4fVUqyoz4tH2yyVUAiVTMlnKAwnPOuqKZtMTIgVSIloTS1LvO1ozDtVTSfoTIcovOuqJLtMTIlVRYQiTuhMFOmqTIbMJ4/CP9vCt==
ETSmVSO1Lzkcn3IgVTIlq2SlqTI0VTIcovOjMKWmj7MhoTywnTIlYPOcoaEcoJIlVRSvMJ5xVT1cqPO2nJIfMJ4tp2IbpvOuqKEiLzyiM3WupTucp2AbMJ4tozSbMJ4tITI4qTIhYvOSplOanJW0VTgynJ5yVTEcpzIeqTIlMFjtqJ5aMKAwnZB8qUc0MKWyVRSlqPjtLJkmVTSfoTIcozHtoJy0VTIcozIlVRqcqTSlpzHtqz9lVTEuplODqJWfnJg1oFO6qFO0pzI0MJ4tqJ5xVUc1VUAcozqyov4tETSmVSOlo2qlLJ1gVTuuqPOuLzIlVT5uqZB8pzkcL2ttLKIwnPOjo2kcqTymL2uyVUIhMPOfqKA0nJqyVR1ioJIhqTHfVTyhVTEyozIhVTqyoTSwnUDtq2IlMTIhVTEupzLhVPOWovOGo2kiYHgioacypaEyovOhqKE6MFOcL2ttLKIwnPOiMaDtMTyyVRqyoTIaMJ5bMJy0YPOmpT9hqTShVTS1MvOxLKZtHUIvoTyeqJ0traHtpzIuM2yypzIhVUIhMPOuqJAbVTEuplODpz9apzSgoFOmpT9hqTShVUc1VUMypfBxozEypz4hVRywnPObo2MzMFjtMKZtq2ylMPOynJ4tDJWyozDtraIgVR1ioJIhqTHtp2SgoJIfov4=
ETSmVRyhqTIlqzyyqlOzj7kbpaEyVQkvpvNiCyAuLzyhMFOUoTyhn2H=