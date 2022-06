Linke Wetzlarerin Dubiel will Wissler nicht wählen

Sarah Dubiel Archivfoto: Sebastian Reh

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/ERFURT WETZLAR/ERFURT - Sarah Dubiel aus Wetzlar, Bundessprecherin der Links-Jugend Solid, hat angekündigt, beim Erfurter Parteitag der Linken vom Votum des hessischen Landesverbands auszuscheren. Sie werde Janine Wissler nicht zur Parteivorsitzenden wählen, so Dubiel beim Kurznachrichtendienst Twitter.

"Ich bin Delegierte des Jugendverbandes und aus Hessen und werde mich nicht an das Votum des Landesverbandes Hessen halten und Janine wählen, aus Gründen", schreibt Dubiel auf Twitter.

Die Linke steckt vor ihrem Parteitag in einer tiefen Krise: Vorwürfe der sexuellen Belästigung und des Sexismus erschütterten die Partei in den vergangenen Monaten - vor allem den Landesverband in Hessen, Heimat der Bundesvorsitzenden Janine Wissler. Seit Monaten massiv auf Aufklärung dringt die Linksjugend Solid, Bundessprecherin Dubiel hatte den Kurs ihrer Partei bei der Aufarbeitung als unzureichend kritisiert. Laut angeheftetem Tweet in ihrem Twitter-Profil ist Dubiel Ansprechpartnerin des Jugendverbandes der Linkspartei für Betroffene, die sexualisierte Gewalt oder Sexismus in der Partei erlebt haben.

Lesen Sie auch: Mittelhessen braucht mehr Stechmücken